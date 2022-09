Francesco Puocci ad ‘Africa eco race 2022’

NewTuscia – VETRALLA – Il 15 ottobre segna l’inizio del famigerato evento ‘Africa eco race 2022’ a cui prenderà parte il nostro pilota vetrallese Francesco Puocci, alla guida del suo ktm 450 rally Factory. Sulle tracce della vecchia “Parigi – Dakar” ad attenderlo saranno oltre 6000 km in soli 12 giorni di gara, dopo le verifiche tecniche ed amministrative che si svolgeranno a Monaco.

Frank attraverserà il Marocco, con partenza da Nador, proseguirà poi per la Mauritania fino al lago rosa in Senegal. È tutto pronto ed è stato assegnato anche il numero gara. Tanta emozione ed adrenalina per una gara così lunga ed impegnativa che potremo seguire in diretta consultando un sito che tra qualche giorno verrà indicato. Non ci resta che attendere di vedere la bandiera italiana attraversare i deserti africani.