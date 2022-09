Confcommercio Lazio Nord: “Approvato dal Governo il Decreto Aiuti Ter”

NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo da Confcommercio Lazio Nord.

Grazie all’impegno e alla determinazione di tutto il sistema Confederale è stato raggiunto un importante risultato volto a far fronte agli abnormi incrementi dei costi di luce e gas.



È stato, infatti, appena approvato dal Governo il Decreto Aiuti Ter che rafforza il credito d’imposta sull’utilizzo di energia elettrica e gas per tutte le attività produttive e commerciali non classificate energivore.



Questo credito d’imposta sarà pari al 30% delle spese elettriche (per le imprese dotate di contatori con potenza di almeno 4,5 kWh) e del 40% per i costi del gas.

Si tratta di un importante provvedimento che mitiga in parte gli effetti devastanti degli aumenti dei costi, ma è indispensabile adottare misure per il risparmio energetico.



Il Presidente

Leonardo Tosti