Xc Motorsport: secondo posto a Vallelunga, piazzamenti a Varano

NewTuscia – VALLELUNGA – Fine settimana dolce-amaro per la Xc Motorsport impegnata in simultanea all’autodromo “Riccardo Paletti” di Varano de’ Melegari e al “Taruffi di Vallelunga.

A Varano, nel penultimo impegno della stagione, in gara 1 Stefano Bosi e Mario Benvenuti chiudono rispettivamente undicesimo e dodicesimo, con Giorgio Massaini quattordicesimo; nella categoria AM Bosi è quarto, Benvenuti giunge alle sue spalle e Giorgio Massaini chiude al settimo posto.

In gara 2 Bosi chiude al tredicesimo posto, Benvenuti al quattordicesimo e Massaini è sedicesimo; nella classifica di categoria Bosi e Benvenuti chiudono quinto e sesto, Massaini ottavo.

Nessuna recriminazione da parte del team civitonico, sfortuna, problemi alle macchine e qualche “toccatina” in pista fanno parte del gioco. Neanche a dirlo, i piloti dell’Xc Motorsport si sono subito rimboccati le maniche, poche parole e un unico obiettivo. Quello di chiudere la stagione a Magione con un finale di stagione comunque da ricordare.

A Vallelunga a difendere i colori del team c’era Luigi Gallo, al volante della al volante di una Cupra Leon TCR Seq allestita dalla scuderia Pro Race). In qualifica Gallo ha chiuso al secondo posto, così come ha chiuso gara 1 al secondo posto assoluto e ha ottenuto la piazza d’onore in classe TCR. In gara 2 ha invece chiuso al decimo posto, penalizzato dal contatto con un altro pilota.