Webinar sulla certificazione delle competenze degli studenti nei corsi scolastici

Appuntamento martedì 20 settembre alle ore 15

NewTuscia – VITERBO – – La Camera di Commercio Rieti-Viterbo, nell’ambito delle attività di Orientamento al lavoro e in collaborazione con la propria Azienda speciale Centro Italia, organizza per martedì 20 settembre, alle ore 15, un webinar rivolto ai docenti degli istituti scolastici superiori e agli ITS dell’alto Lazio in cui saranno presentate le progettualità del sistema camerale relative alla certificazione delle competenze degli studenti.

Nel corso dell’incontro Marco Damiano, dell’Area Formazione e Politiche attive del Lavoro di Unioncamere, presenterà il progetto realizzato con la collaborazione della Rete di scuole aderenti a Renaia (comparto alberghiero) e M2A (Meccanica, Meccatronica e Automazione) e con le associazioni di categoria Fipe e Federmeccanica, che prevede la definizione di un modello finalizzato alla certificazione delle competenze non formali e informali (come previsto dalla normativa di riferimento) nel settore della Meccatronica e Alberghiero che prende il via dal sostegno alla co-progettazione scuola-impresa di PCTO. Inoltre sono in fase di avvio collaborazioni con la rete di scuole Tam (Tessile, Abbigliamento, Moda) con Confindustria Moda e con Renisa (la rete degli istituti agrari).

Gli istituti scolastici che aderiranno al progetto potranno consentire ai loro studenti di ottenere un servizio di certificazione delle competenze informali e non formali di “parte terza”, erogato dalle Camere di commercio in base alle funzioni ad esse riconosciute dalla normativa vigente in materia, tramite la piattaforma digitale gestita a livello nazionale da Unioncamere.

A seguito del superamento di una prova interattiva di verifica otterranno così open badge e certificati da inserire nel proprio Curriculum Vitae e condividere anche attraverso i canali social. Inoltre Davide De Lucis, digital promoter del Punto Impresa Digitale Rieti-Viterbo, illustrerà cosa sono gli Open Badge. Si tratta di distintivi digitali, rilasciati in formato digitale dagli Enti di formazione, che certificano competenze, capacità, appartenenza a gruppi, partecipazioni a corsi o attribuzione di crediti. Vedremo come questi nuovi certificati possono essere usati nel curricula dei talenti per presentarsi al meglio nel mondo del lavoro.

L’incontro sarà introdotto da Luigi Pagliaro, responsabile del Servizio Orientamento al lavoro della Camera di Commercio Rieti-Viterbo.

Per iscriversi e partecipare cliccare su link: https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZ0vc-GprzwvH9ecQOla7lMVNId5pqzyqgjU

Per ulteriori informazioni: Camera di Commercio Rieti-Viterbo, tel. 0761.234473- 335.318537 (orientamento@rivt.camcom.it) o Azienda Speciale Centro Italia, tel. 0761.324196 – 0746.201364 (centroitalia@aziendacentroitalia.it) .