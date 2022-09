Vertice europeo sul turismo a Roma

TURISMO: MINISTERO, ENIT E EUROPEAN TRAVEL COMMISSION OGGI A ROMA PER RAFFORZARE IL RUOLO DELL’ITALIA IN EUROPA

NewTuscia – ROMA – Vertice europeo Etc a Palazzo Montemartini a Roma con Ministero del Turismo e Enit. La Capitale ospita oggi l’incontro tra i massimi esponenti dell’European Travel Commission, responsabile della promozione dell’Europa come destinazione turistica, riuniti con il Ministro del Turismo Massimo Garavaglia, la Vice Presidente di European Travel Commission Magda Antonioli e l’Ad di Enit Roberta Garibaldi per rafforzare il ruolo dell’Italia in Europa.

La Penisola, infatti gioca un ruolo cardine nel Continente per tracciare le linee guida sul futuro del turismo sostenibile e accessibile con i suoi 58 siti del patrimonio mondiale dell’Unesco, 4.908 siti culturali tra musei, siti archeologici, monumenti ed ecomusei aperti al pubblico, 357 dei quali si trovano nel lazio, mentre roma è la città che ne ospita di più (121 siti culturali).

L’obiettivo è creare una rete sempre più strutturata per un’industria del settore integrata con obiettivi comuni. Fondamentale il consolidamento delle risorse umane ed economiche ancora disomogenee per garantire investimenti mirati e un’offerta sempre più qualificata.

“Enit sempre più di respiro internazionale. L’Agenzia Nazionale del Turismo italiana punta a fornire una corretta distribuzione delle risorse europee destinate al turismo e ad indirizzare la promozione verso performance della filiera ancora più mirate” dichiara l’Ad Enit Roberta Garibaldi.

Fondata nel 1948, la European Travel Commission è un’associazione unica nel settore dei viaggi, che rappresenta le Organizzazioni Nazionali del Turismo dei Paesi europei. Con l’obiettivo di rafforzare lo sviluppo sostenibile dell’Europa come destinazione turistica, negli ultimi decenni, si è posizionata in prima linea nel settore, stabilendo le sue competenze e costruendo partnership in aree del turismo, basate sulla promozione, la market intelligence e la condivisione delle migliori pratiche.

“L’European Travel Commission considera la ricerca uno strumento fondamentale per sviluppare strategie e servizi di marketing. Ministero e Enit con Etc potenziano l’immagine dell’Italia turistica sui mercati extraeuropei” commenta Magda Antonioli vice Presidente Etc. “Elaborare una visione unitaria delle nuove strategie del turismo apporterà benefici di lunga durata al settore con una pianificazione che potrà giovare di un’interoperabilità più smart e rapida anche a livello decisionale” spiega Maria Elena Rossi vice presidente del Marketing Group Etc e direttrice marketing Enit.