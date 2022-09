NewTuscia – VITERBO – Il 4 e 5 ottobre 2022, in oltre 200 città italiane ed estere, si svolgerà “Una Rosa per Norma Cossetto”, la manifestazione patriottica promossa dal Comitato 10 Febbraio.

L’evento, giunto alla quarta edizione, è dedicato al ricordo della giovane martire istriana che nella notte tra il 4 e 5 ottobre 1943, dopo aver subito inaudite violenze, venne gettata dai partigiani comunisti slavi in una foiba.

Quest’anno lo slogan scelto per la manifestazione è “Una Scelta d’Amore”. Chi vuole organizzare nella propria città può scrivere a: unarosapernorma@gmail.com.

“La povera Norma pagò con la vita la decisione di rimanere italiana e di non rinnegare la Patria – dichiara Emanuele Merlino, presidente nazionale del Comitato 10 Febbraio – per aver scelto l’amore per la sua Terra, venne sequestrata, torturata, violentata e gettata in una foiba dai partigiani comunisti slavi. La sua vicenda è poi assurta a simbolo della tragedia delle foibe grazie alla Medaglia d’Oro al Merito Civile, concessale nel 2005 dall’allora Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi e oggi, dopo centinaia di inaugurazioni di piazze, targhe, vie e monumenti in suo onore, è diventata simbolo di un’italianità fatta d’amore, di rispetto e giustizia.”

Comitato 10 Febbraio