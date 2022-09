Trattamento adulticida a Vetralla: interviene la Lipu

NewTuscia – VETRALLA – Siamo stati informati che nella notte tra venerdì e sabato p.v., la società Tekneko s.r.l. effettuerà un trattamento di disinfestazione adulticida nel territorio del comune di Vetralla. Il Comune e la stessa azienda incaricata stanno avvisando i cittadini a chiudersi in casa serrando porte e finestre.

Il nostro territorio è già sottoposto a pesanti trattamenti in agricoltura, nelle colture ortofrutticole e nei noccioleti in particolare e un intervento nel centro abitato ci sembra quantomeno inopportuno, i danni provocati dall’irrorazione dei veleni nettamente superiori ai vantaggi che si vorrebbero ottenere.

Ora, al di là dei metodi utilizzati che appartengono ad epoche passate e tristemente note per i danni provocati con utilizzo di prodotti non selettivi e dannosi anche per gli umani, non essendo a conoscenza di quali sostanze verranno utilizzate, sollecitiamo le autorità competenti ad una attenta e sollecita verifica in tal senso e lo stesso Comune di Vetralla a desistere dall’intervento.

Certi che una attenta e ragionata valutazione del caso possa far prevalere il buon senso da parte di tutti,

porgiamo distinti saluti.

Enzo Calevi, Lipu-Vt