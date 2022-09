Seminario online “Storia dell’Archeologia Subacquea” del Centro Studi Criminologici di Viterbo

NewTuscia – VITERBO – Ripartono, in data 21 settembre 2022, i seminari online organizzati e promossi dal Centro per gli Studi Criminologici di Viterbo – CSC -.

Questa nuova stagione inizia con uno dei massimi esperti dell’archeologia subacquea, il Professore Filippo Avilia, archeologo subacqueo e navale, O.T.S. operatore tecnico subacqueo, docente a contratto di archeologia subacquea presso l’università IULM di Milano e docente per il CSC nell’ambito della Scuola Biennale di Archeologia Giudiziaria® e Crimini contro il Patrimonio Culturale, che presenterà un intervento sulla storia dell’archeologia subacquea e sull’evoluzione che la stessa ha avuto nel corso degli anni, ponendo l’attenzione in particolare sul passaggio dalla figura del palombaro a quella del R.O.V., come si evince dal titolo del seminario.

Non solo. Nel corso del suo intervento nel seminario online mostrerà, in tutta la sua straordinarietà, il percorso che ha condotto al Museo del mare “Il Ninfeo”.

L’organizzazione di questo cicli di seminari online, in ripartenza dal 21 Settembre pv, ha consentito al Centro Studi Criminologici di Viterbo di porsi in una posizione leader nell’affrontare tematiche legate alla valorizzazione e tutela del Patrimonio Culturale del nostro paese, interesse confermato anche dal numero utenti che vi hanno partecipato. E ciò in quanto vi hanno preso parte non solo esperti e/o studiosi del settore, ma anche privati cittadini interessati a conoscere meglio il lavoro di tutela che ogni giorno impegna funzionari o semplici cittadini che hanno a cuore i beni culturali.

L’argomento sarà introdotto dall’Avv. Fabrizio Ballarini, Presidente del Comitato Scientifico della SAG e docente nella stessa.

Il Seminario Online sarà moderato e coordinato dalla Dott.ssa Sharon Angelucci, Giurista esperta in criminologia applicata e Tutor SAG 2022/2024 e dalla Dott.ssa Daniela Alessandrelli, archeologa, docente CSC e tutor SAG 2021/23.

Il Seminario fa parte di un programma di Webinar gratuiti di approfondimento che il CSC – Area Patrimonio Culturale, Direttore Dott.ssa Sabina Angelucci – promuoverà con cadenza mensile e che farà altresì parte della formazione erogata dal CSC nell’ambito della SAG – Scuola biennale di Alta Formazione in Archeologia Giudiziaria® e Crimini contro il Patrimonio Culturale

Il Presidente Centro per gli Studi Criminologici, Giuridici e Sociologici

Marcello Cevoli