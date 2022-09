Riunione terza commissione Comune Viterbo

NewTuscia – VITERBO – Terza commissione consiliare convocata per venerdì 16 settembre, alle ore 9,30, presso la sala riunioni degli uffici comunali di via Garbini (piano terra). All’ordine del giorno – in prosecuzione – il programma straordinario per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, progetto denominato Viterbo: da vetus urbs a modern city – intervento 01: programma di riqualificazione – piano urbanistico approvazione programma preliminare d’intervento (PPI), lotto 1: quadrante nord, lotto 2: quadrante sud, lotto 3: quadrante est, lotto 4: quadrante ovest.