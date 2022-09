Massimo Erbetti accetta il confronto con Sterpa

NewTuscia – VITERBO – Accolgo con piacere l’invito di Alessandro Sterpa per un confronto pubblico e concordo in pieno sul fatto che i cittadini per esprimere il proprio voto debbano conoscere i candidati, per cui ben venga un dibattito aperto a tutti gli elettori.

Purtroppo, però, come già anticipato via messaggio allo stesso Sterpa il 21 settembre ho già un impegno di campagna elettorale a Marina di Cerveteri (allego locandina evento). Per cui chiedo a Sterpa e a tutti gli altri candidati di trovare insieme una data che possa soddisfare le esigenze di ciascuno.

Massimo Erbetti M5S

Candidato Senato della Repubblica