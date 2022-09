Luisa Ciambella: “Il tema delle energie oggi è un cardine del nostro presente e del nostro futuro”

Luisa Ciambella

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. Abbiamo la necessità di dare una risposta seria e credibile all’aumento dei prezzi e soprattutto all’aumento delle bollette che preoccupano imprese e famiglie.

Soltanto programmando un nuovo sistema energetico per l’Italia possiamo guardare avanti, senza stravolgere il nostro Paese, ma pianificando con serietà e rispetto del territorio. Serve rafforzare la strategia sulle energie rinnovabili completando il processo di individuazione delle aree idonee all’installazione di impianti di generazione elettrica.

E’ una priorità abbassare i consumi di energia, migliorando l’efficienza energetica degli edifici e aumentando il calore generato da fonti rinnovabili non nocive per l’ambiente. Occorre aiutare le imprese a ridurre i costi della bolletta elettrica incentivando la

produzione di energia rinnovabile per autoconsumo.

Questa è da anni la nostra battaglia, quella a favore delle energie rinnovabili, pulite, realizzate in zone adatte senza devastare le economie agricole o turistiche. Siamo per le energie rinnovabili realizzate come si deve, con trasparenza e nel rispetto del territorio.