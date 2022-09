Entusiasmo e partecipazione per la visita di Guido Crosetto nella Tuscia e a Civitavecchia

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo.

Le persone al centro della campagna elettorale di Fratelli d’Italia. Anche ieri una densa e partecipata giornata di campagna elettorale con l’imprenditore Guido Crosetto e i due candidati alla Camera nel nostro territorio, il deputato Mauro Rotelli ed il portavoce provinciale Massimo Giampieri.

Tanti gli appuntamenti in tutto il collegio: la mattina prima a Civitavecchia per un incontro con la stampa e poi a Tarquinia con il sindaco Alessandro Giulivi e l’amministrazione comunale. A seguire, nel pomeriggio, due focus tematici. Il primo dal titolo “Portiamo la Tuscia al Governo”, con Unindustria e Ance presso la sede di valle Faul e, successivamente, a Civita Castellana presso l’hotel Aldero, dove si è unito anche il candidato alla Camera Paolo Trancassini, per parlare de “La crisi energetica nel Polo Industriale”, un argomento di stringente attualità.

La giornata si è conclusa a Montefiascone, presso l’Enoteca provinciale Tuscia alla Rocca dei Papi dove i candidati Mauro Rotelli e Massimo Giampieri, il rappresentante regionale di Fdi e consigliere comunale Massimo Ceccarelli e la consigliera comunale Maria Cristina Ranaldi, hanno incontrato i moltissimi cittadini presenti.

Tanti i temi affrontati durante tutto l’arco della giornata, a partire dall’opportunità offerta dall’ampliamento del collegio che potrebbe rappresentare un decisivo impulso per il completamento di opere infrastrutturali ancora incompiute ma di importanza fondamentale per il territorio, come la Ancona-Civitavecchia. E poi ancora la necessità di affrontare con misure immediate la crisi energetica che attanaglia le aziende per evitare una loro imminente chiusura, la priorità di svecchiare una burocrazia che impedisce lo sviluppo reale del Paese e la necessità di far leva sul marketing territoriale per far ripartire

l’economia.

Una sfida decisiva per il Paese che il prossimo governo deve affrontare con coraggio.

Fratelli d’Italia è pronta.

Fratelli d’Italia Viterbo