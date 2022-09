Un successo le cene in piazza con i facchini

NewTuscia – VITERBO – Un successo le cene dei facchini; 6000 persone hanno animato la quattro giorni di cene in piazza San Lorenzo che per la prima volta sono state organizzate post e non ante il trasporto della macchina di Santa Rosa, dal 7 al 10 settembre.

Un’escalation iniziata con una prima serata da non proprio tutto esaurito ma che è proseguita sempre meglio, con volontari, facchini e tante altre persone pronte a rimboccarsi le maniche per raccogliere i soldi da devolvere in beneficenza di cui saranno realtà locali a beneficiare ,anche se al momento il destinatario preciso non è ancora stato individuato.

Solidarietà a 360 gradi inoltre, dato che tutto ciò che non è stato cucinato o venduto è stato messo a disposizione della Caritas di Viterbo; ma l’organizzazione ha dovuto affrontare il rincaro dei prezzi, per cui, nonostante le presenze siano risultate in linea con quelle del 2019, una volta tirate le somme e sottratte le spese affrontate, i ricavi saranno di certo più bassi rispetto a quelli delle scorse edizioni.