Maria Stella Gelmini a Viterbo

La Ministra agli Affari regionali e alle autonomie nel governo Draghi domani sera 15 settembre, alle ore 20 arriva al Bistrot del teatro in via Cavour a Viterbo per un incontro organizzato insieme dal Terzo polo, Azione di Calenda e Italia Viva di Matteo Renzi.

Si tratta di un appuntamento in vista delle elezioni politiche ormai prossime, del 2viter5 settembre. Parteciperanno i candidati del Terzo polo: Valentina Grippo, Filippo Rossi, Alessandro Sterpa, Emanuela Capodaglio e la consigliera regionale Marietta Tidei.

L’incontro sarà moderato dai due responsabili provinciali di Azione e Italia Viva Giacomo Barelli e Felice Casini

“Ringrazio in particolare il ministro Mariastella Gelmini e la portavoce nazionale di Azione Valentina Grippo per la disponibilità a partecipare a questo incontro nel capoluogo -dice Barelli- ed un ringraziamento particolare a Felice Casini per il grande lavoro che stiamo facendo insieme in questi giorni a dimostrazione della unità del Terzo polo anche in vista dell’ipotesi di un partito unitario Azione-Italia Viva e di un nuovo polo liberale e riformista per unire i «pragmatici» che vada oltre il ‘cartello’ elettorale.La rotta è tracciata e a Viterbo siamo pronti.”

Avere la Ministra Gelmini a Viterbo -continua Casini- è un importante segnale al mondo dei moderati, che non si riconoscono più nelle coalizioni a trazione Salvini-Meloni da una parte e Bonelli-Fratoiani dall’altra; il 25 settembre non è un punto di arrivo ma un punto di partenza per dar vita al Partito della Nazione – Italia sul SErio.

I segretari provinciali di Azione e Italia Viva

Giacomo Barelli

Felice Casini