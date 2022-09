Emissione francobollo Garante per la protezione dei dati personali

NewTuscia – ROMA – Poste Italiane comunica che oggi 14 settembre 2022 viene emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico un francobollo celebrativo del Garante per la protezione dei dati personali, nel 25° anniversario dell’istituzione, con indicazione tariffaria B pari a 1,20€.

Tiratura: trecentomila esemplari.

Foglio da quarantacinque esemplari

Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente.

Il bozzetto è a cura del Garante per la protezione dei dati personali e ottimizzato dal Centro Filatelico della Direzione Operativa dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

La vignetta delimitata in alto dal logo del 25° anniversario del Garante per la protezione dei dati personali, raffigura la stilizzazione grafica dell’uomo vitruviano di Leonardo che idealmente si trasforma in dati digitali.

Completano il francobollo la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”.

L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso lo Spazio Filatelia Roma.

Il francobollo e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito poste.it.

Per l’occasione è stata realizzata anche una cartella filatelica in formato A4 a tre ante, contenente una quartina di francobolli, un francobollo singolo, una cartolina annullata ed affrancata e una busta primo giorno di emissione, al prezzo di 15€.