«Durigon, Mazzoli ed Erbetti, prendiamoci un caffè insieme davanti a tutti e parliamo di politica»

NewTuscia – VITERBO – Alessandro Sterpa, candidato del Terzo Polo, lancia la proposta di un confronto pubblico tra i candidati al seggio dell’uninominale del Senato della Repubblica.

«I cittadini hanno il diritto di conoscere i candidati al Parlamento e di poter scegliere in un confronto aperto e leale. Questo diritto è oggi messo in discussione da collegi elettorali molto ampi e da una scorretta interpretazione del ruolo dei candidati, che di volta in volta considerano il proprio seggio sicuro o già perso e non incontrano il territorio, lasciando ai leader nazionali quasi il monopolio della partita. Dobbiamo invece creare occasioni per un confronto aperto e diretto tra coloro i quali competono per i seggi uninominali, dove vince chi prende un voto in più.

Per questa ragione invito Claudio Durigon, Alessandro Mazzoli e Massimo Erbetti ad incontrarci il 21 settembre per un confronto pubblico al Teatro Caffeina con diretta social.

Sono certo che anche loro sentono questo bisogno e vogliono mostrare rispetto per gli elettori».