A Messina una Viterbese concreta pareggia con merito grazie a Polidori

Maurizio Fiorani

NewTuscia – MESSINA – La Viterbese pareggia in trasferta sul campo del Messina: alla rete di Iannone nel primo tempo per il Messina ha risposto nella ripresa Polidori che, subentrato nella ripresa, acciuffa

un pareggio prezioso per la Viterbese. Domenica prossima al Rocchi arriva il Pescara, una formazione in lotta per il vertice, una partita che si prospetta difficile per la Viterbese ma che potrebbe regalare anche qualche sorpresa.

Passiamo alle formazioni delle due squadre:

MESSINA: Daga, Trasciani, Camilleri, Fili, Konate, Marino, Fofana, Verienti, Grillo, Curiale, Balde

A disposizione di Mr. Gaetano Auteri: Lewandoski, Ferrini, Berto, Angileri, Fazzi,Fiorani, Mallamo,

Piazza, Iannone, Napoletano,Catania, Zuppel.

VITERBESE: Fumagalli, Semenzato, Ricci, Monteagudo, Nesta, Mbaye, Megelaitis, Andreis, Mungo, Volpicelli, Marotta

A disposizione di Mr.Giacomo Filippi: Bisogno,Chicarella, Sorrini,Santoni, Vespa,D’Uffizi,Di Cairano,

Polidori, Manarelli, Simonelli

Arbitro: Ermes Fabrizio Cavaliere di Paola.

Assistenti: Rodolfo Spataro di Rossano e Federico Linari di Firenze.

Quarto ufficiale: Giuseppe Rispoli di Locri.

CRONACA DEL PRIMO TEMPO

Al 5° conclusione dalla distanza di Iannone del Messina che si perde alta sopra la traversa.

Al 10° ancora Messina pericoloso in attacco con Curiale, conclusione che si perde alta sopra la traversa della porta gialloblù.

Al 12° calcio d’angolo per la Viterbese conquistato da Volpicelli senza esito, la difesa giallorossa siciliana allontana la minaccia.

Al 20° viene ammonito Balde del Messina per un fallo su Andreis della Viterbese.

Il Messina attacca la Viterbese che si difende con ordine e riparte in contropiede.

Al 27° la Viterbese è pericolosa in contropiede con Mungo che, servito in profondità da Volpicelli, entra in area e conclude in porta il portiere del Messina Daga, ex di turno, respinge di piede e poi la difesa di casa libera.

Al 34° il Messina passa in vantaggio con Iannone: tira in diagonale dall’altezza dell’area di rigore con la difesa della Viterbese che è sembrata molto ingenua ed impreparata.

Al 43° tiro di Mungo della Viterbese che si perde di poco fuori dai pali con il portiere Daga del Messina, ormai fuori causa.

Al 45° la Viterbese si divora la rete del pareggio con Andreis che, con un bel passaggio ancora in area di rigore siciliana, mette fuori di poco.

La prima frazione di gioco si conclude con la Viterbese sotto per 1-0.

CRONCA DEL SECONDO TEMPO

Al 2° episodio dubbio: Marotta della Viterbese viene steso al limite dell’area di rigore.

Viterbese vicina al pareggio su punizione battuta da Volpicelli, Marotta da due passi manda incredibilmente alto sopra la traversa divorandosi una rete fatta.

Al 9° calcio d’angolo per la Viterbese senza esito.

Al 12° cambio nella Viterbese: esce Mungo ed al suo posto D’Uffizi.

Al 16° calcio d’angolo per il Messina senza esito, la difesa gialloblù libera.

Al 19° cambio nella Viterbese: esce Andreis ed al suo posto entra Di Cairano, un difensore per un centrocampista.

Al 20° Mr. Filippi inserisce una punta, Polidori, al posto di Andreis, un centrocampista.

Al 25° Viterbese pericolosa con Marotta: la sua conclusione si perde di poco fuori dai pali.

Al 28° calcio d’angolo per il Messina senza esito.

Al 29° viene ammonito Marino del Messina per una trattenuta su Marotta.

Al 31° respinta del portiere Fumagalli della Viterbese su tiro di Grillo: il pallone va in corner.

Al 33° la Viterbese sbaglia una rete già fatta con Marotta che, imbeccato da Volpicelli, manda con un pallonetto fuori di pochissimo.

Al 34° cambio nella Viterbese, entra Simonelli al posto di Nesta. Forcing della Viterbese senza esito.

Al 39° nel Messina entra Zuppel ed esce Balde.

La Viterbese preme conquistando diversi calci d’angolo consecutivi senza esito.

Al 42° la Viterbese pareggia con Polidori su passaggio di Megelaitis: mette in rete sul filo del fuorigioco con un pallonetto che scavalca il portiere Daga.

L’arbitro concede 4 minuti di recupero, il Messina preme.

Al 48° viene ammonito Angileri del Messina per fallo su Volpicelli,



Finisce 1-1 un pareggio strameritato per la Viterbese.

RISULTATI DELLA 3° GIORNATA D’ANDATA

MONTEROSI-JUVE STABIA 0-1

MONOPOLI-AVELLINO 2-1

CATANZARO-LATINA 5-0

FIDELIS ANDRIA-CERIGNOLA 1-2

GEBILSON-POTENZA 1-1

MESSINA-VITERBESE 1-1

PESCARA-CROTONE 0-1

TURRIS-TARANTO 2-1

FOGGIA-VIRTUS FRANCAVILLA SI GIOCA DOMANI

GIUGLIANO-PICERNO SI GIOCA DOMANI

CLASSIFICA

CROTONE 9

CATANZARO 9

TURRIS 7

MONOPOLI 6

JUVE STABIA 6

PESCARA 6

CERIGNOLA 6

VIRTUS FRANCAVILLA 4

MONTEROSI TUSCIA 4

GIUGLIANO 3

POTENZA 3

PICERNO 3

LATINA 3

GEBILSON 2

FIDELIS ANDRIA 2

VITERBESE 2

AVELLINO 1

MESSINA 1

FOGGIA 0

TARANTO 0