5 punti per affrontare la crisi climatica e sociale. Appunti per la campagna elettorale e più attenzione alle richieste dei giovani

Stefano Stefanini

NewTuscia – RO=MA – Nella campagna elettorale che si sta sviluppando su temi fondamentali per la qualità della vita dei cittadini l’Agenda Climatica di Fridays for Future Italia ha riassunto in 5 punti programmatici per affrontare la crisi climatica e sociale “Fridays for Future” è nato per chiedere alla politica e alle istituzioni di ascoltare la ricerca scientifica, indicando che le misure per contrastare la crisi climatica esistevano, erano solo da implementare.

Nel 2020, con la campagna “Ritorno al Futuro”, Fridays for Future Italia ha deciso di presentare le soluzioni più opportune per i giovani, di fronte all’incapacità della politica di agire in modo efficace.

Quel documento per i giovani di “Fridays for Future Italia” è ancora in gran parte valido, ma l’attuale campagna elettorale ci obbliga a ripeterci, a dire che l’unica agenda possibile è quella climatica.

“Ci troviamo in un momento di profonda crisi dei partiti e delle istituzioni. La partecipazione alla vita politica è ai minimi storici: l’unico momento in cui ci viene chiesto di esprimerci sono le elezioni. Arriviamo in cabina elettorale come davanti a una vetrina da cui scegliere il prodotto che più ci convince, già confezionato.

Volete il nostro voto ma ignorate la nostra voce. La politica dei partiti si è presa tutto il palcoscenico e la facoltà di scegliere cosa è meglio per il paese, ma è lontana dalle istanze e dalle preoccupazioni delle persone che dicono di rappresentare. Non potete rappresentarci se non ci ascoltate.”

L’astensionismo in aumento lancia un segnale, ancora una volta i partiti non stanno centrando il bersaglio, si fanno tante promesse ma mancano risposte serie ai problemi più urgenti: crisi climatica, disuguaglianze, salari bassi e lavoro insicuro, accoglienza, disparità, etc.

Promettono di occuparsi di un fantomatico “domani”, mentre le crisi imperversano già oggi. Si parla di gas come fonte di transizione, rimandando ancora una volta le soluzioni.

La crisi climatica è un fenomeno globale che si manifesta però a livello locale. Secondo lo slogan «Think global, act local», dobbiamo rivolgere lo sguardo verso quella grande fetta della popolazione che ricerca con fatica il suo diritto alla partecipazione attiva ogni giorno, per restituire il potere decisionale alle comunità territoriali e alla società civile.

“Fridays for Future Italia”: Presentiamo quindi le nostre proposte su 5 temi, attuabili nell’immediato futuro, che avrebbero un enorme impatto nell’affrontare la crisi climatica e sociale in Italia.

Non sono proposte esaustive: esistono molti altri ambiti, interconnessi tra loro, che si dovrebbero affrontare.

Molti di essi sono presenti in Ritorno al Futuro: il settore agroalimentare, i MAPA (Most Affected People and Areas) del mondo e del nostro Paese, l’economia circolare, la gestione dei rifiuti, la tutela del territorio, solo per citarne alcuni.

La crisi climatica è estremamente complessa e tocca ogni ambito economico e sociale.

Ma non ci si può nascondere dietro alla complessità, usandola come scusa per rimandare l’implementazione delle misure necessarie. Per questo vogliamo partire da queste proposte, con la consapevolezza che devono essere solo il punto di partenza.

Energia, un tema qualificante per i giovani di “Fridays for Future Italia”.

Per una transizione energetica compatibile con il contenimento dell’aumento della temperatura globale sotto gli 1.5 C°, è necessario procedere alla conversione di tutto il settore energetico alle fonti rinnovabili con un tasso di riduzione delle emissioni superiore al 10% annuo.

E’ perciò necessario vietare qualunque nuovo progetto legato alle fonti fossili, con una attenzione rivolta alle industrie energetiche che contribuiscono al 24% delle emissioni italiane, e ridurre progressivamente il loro utilizzo fino ad azzerarlo entro il 2035.

Ciò comprende i nuovi progetti di rigassificatori, gasdotti o qualunque infrastruttura fossile prevista a livello nazionale o dai più recenti piani energetici europei.

A questo scopo è imperativo procedere anche alla conversione dei sussidi ambientalmente dannosi, accresciuti durante la crisi energetica, nell’arco di pochi anni, così come introdurre vincoli annui stringenti per la produzione da fonti fossili per tutte le aziende energetiche.

Inoltre, è necessario coordinare a livello nazionale la pianificazione di interventi di efficientamento e di sufficienza energetica in tutti i settori chiave per una contemporanea riduzione dei consumi.

Pianificazione di 8000 comunità energetiche per auto-produzione locale del 50% di energia elettrica.

Ci troviamo in momento cruciale, in cui è necessario costruire un nuovo modello energetico basato sulle energie rinnovabili, in gran parte decentralizzato, flessibile e di proprietà della comunità.

L’energia comunitaria è un modo pratico per affrontare le molteplici crisi sistemiche di oggi. Con l’energia nelle mani delle persone e delle comunità possiamo affrontare le sfide climatiche, ecologiche e sociali collettivamente e in modo complementare. L’energia comunitaria rivitalizza l’economia locale, facilitando il raggiungimento di questo obiettivo.

Al centro della nostra proposta si colloca la CERS (comunità energetica rinnovabile solidale). Se ne dovranno creare una per ogni Comune nei prossimi 6 anni, con una potenza media di 10 MW.

Dovranno essere finanziate pubblicamente attraverso i Comuni, ma la loro gestione è da affidare ai cittadini e alle cittadine, con associazioni o cooperative da formare in maniera partecipata.

Per la loro realizzazione è necessario riformare i gestori pubblici dell’energia e definire norme sui rischi di frammentazione dei mega progetti, per evitare una concentrazione eccessiva di progetti sul territorio.

Le comunità energetiche avrebbero molteplici benefici: abbassamento dei costi dell’elettricità, creazione di posti di lavoro, sviluppo delle tecnologie rinnovabili, promozione di comunità resilienti, rafforzamento del tessuto sociale, riduzione dei consumi energetici e delle emissioni (circa 200 Mton di CO2 in 6 anni), riduzione, attraverso l’autoconsumo, del fabbisogno della rete elettrica in termini di trasporto e distribuzione dell’energia, democratizzazione e decentramento del sistema energetico.

Costo annuo medio comunità energetiche: 15-20 miliardi.

Tassa del 100% sugli extra-profitti delle aziende e tetto ai prezzi dell’energia non domestica.

Dati gli attuali extra-profitti del settore energetico, chiediamo di tassarli al 100% e di imporre anche un tetto ai prezzi. Entrambe le misure saranno funzionali alla lotta all’inflazione che ha tuttora come suo volano principale il costo dell’energia. La tassa genererà un gettito complessivo per la stima di maggio (MEF) di 40 miliardi, che potrà essere usato per sostenere le famiglie.

La tesi secondo cui l’aumento dei costi è dovuto all’aumento delle materie prime, ma soprattutto all’aumento dei costi dell’energia, è insufficiente: la maggior parte dei contratti sul gas è a lungo termine, quindi la quota dovuta ai costi spot è molto minore rispetto ai guadagni ottenuti durante la crisi energetica.

Il tetto dei prezzi risulta invece necessario per garantire al settore non domestico costi accessibili nel medio periodo, abbassare l’inflazione e arginare la speculazione, che ha portato ulteriori rincari sui costi finali dell’energia. Si deve infatti riconoscere che l’aumento dell’inflazione non è stato guidato da un mercato del lavoro surriscaldato, ma da margini di profitto aziendali più elevati e da colli di bottiglia della catena di approvvigionamento.

Al contrario, aumenti molto rapidi e bruschi dei tassi di interesse non sono probabilmente necessari per frenare le pressioni inflazionistiche a medio termine.