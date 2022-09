NewTuscia – VITERBO – Dal 15 al 18 settembre si terrà a Viterbo, in piazza della Polveriera, nel suggestivo quartiere di Pianoscarano, la rassegna cinematografica di AUCS onlus, Immagini dal Sud del Mondo. Futuro prossimo è il titolo di questa XXVIII edizione. Tutti i dettagli sono stati illustrati questa mattina nella cappella Palatina di Palazzo dei Priori dalla presidente AUCS onlus (Associazione universitaria cooperazione sviluppo) Sandra Gasbarri, dal presidente del comitato provinciale Arci Marco Trulli e dal direttore artistico della rassegna Letizia Lucangeli,

alla presenza dell’assessore alla cultura e all’educazione Alfonso Antoniozzi.

“La rassegna si aprirà giovedì 15 settembre alla 21 – spiegano gli organizzatori – con la proiezione di “Lunana. Il Villaggio alla Fine del Mondo”, un film di Pawo Choyning Dorji. Venerdì 16 settembre sarà la volta di “Flee” di Jonas Pohe Rasmussen, prima della proiezione a partire dalle ore 19, ci sarà un concerto con aperitivo con musica e piatti tipici dell’Afghanistan, curato dall’associazione Nuove Cittadinanze Aps e Arci Solidarietà Viterbo. Il 17 settembre verrà proiettato il film “L’Arminuta” di Giuseppe Bonito e sarà con noi in piazza il produttore Roberto Sbarigia. Domenica 18 settembre, in chiusura, si terrà invece la premiazione e proiezione del documentario a tema ecologico vincitore del premio “Immagini dal Sud del Mondo”.

La novità della XXVIII edizione è infatti rappresentata dall’istituzione del concorso cinematografico – spiegano ancora gli organizzatori di ISM -: cinque i documentari a tema ambientale che sono stati valutati da una giuria di composta esperte ed esperti del settore sia cinematografico che ambientale. Al vincitore verrà assegnato il premio Immagini dal Sud del Mondo realizzato dall’illustratrice Lida Ziruffo, mentre l’Unione dei Circoli Cinematografici Arci assegnerà una menzione speciale a uno dei cinque documentari in concorso, che verrà inserito nel catalogo “L’Italia che non si vede” 2023”.

La rassegna è ricca anche di eventi collaterali dedicati ai bambini: la caccia al tesoro a piazza della Polveriera prevista per venerdì 16 settembre alle 21 e il trekking alla piramide etrusca di Bomarzo previsto il 18 settembre alle ore 09:30.

“ISM in questa sua edizione attiva tutta una serie di iniziative volte ad aumentare l’impegno verso l’ambiente e la sostenibilità – aggiungono i promotori della rassegna -. Per questo lo spazio che ospiterà la rassegna sarà plastic-free, ci sarà un parcheggio per le bici, e fornirà gli spazi per la raccolta differenziata. La sera del 18 settembre alle ore 18 presso il Circolo ARCI il Cosmonauta ci sarà inoltre un evento dedicato allo scambio di vestiti usati accompagnato dal dj set di Joe Serafini. Da questa prospettiva eco-sociale nasce l’idea di AUCS di trasformare i vecchi banners in PVC in borse e accessori, che saranno disponibili in piazza durante la rassegna, sostenendo un progetto di formazione per le persone detenute in collaborazione con Cooperativa Rio Terà dei Pensieri – Malefatte Venezia”.

Durante la rassegna sarà visibile negli spazi del Cosmonauta la mostra delle illustrazioni di Lida Ziruffo dal titolo “Pensieri e Natura” a cura di Librimmaginari.

Per ulteriori info: https://www.ismcinema.it – info@aucs.it .

L’iniziativa è inserita nell’Almanacco degli investimenti culturali del Comune di Viterbo.