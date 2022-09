Immagini dal Sud del Mondo, attenzione alla viabilità in piazza e via della Polveriera

NewTuscia – VITERBO – Immagini dal sud del mondo, attenzione ai divieti di sosta e di circolazione in occasione della rassegna cinematografica in programma in piazza e in via della Polveriera, dal 14 al 18 settembre. Queste le misure disposte con apposita ordinanza della polizia locale (n. 676 del 7-9-2022):

– divieto di sosta e di transito a tutte le categorie di veicoli in piazza della Polveriera dalle ore 14 alle ore 20 di domani 14 settembre (allestimento evento);

– divieto di sosta e di transito in piazza della Polveriera e in via della Polveriera (tratto compreso tra via Pianoscarano/via del Carmine e via dei Giardini) dalle ore 16 alle ore 24 dei giorni 15-16-17-18 settembre.

La versione integrale dell’ordinanza è consultabile alla sezione albo pretorio del sito istituzionale www.comune.viterbo.it .