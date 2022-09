Agnese Quattranni di “Luce Nuova sui fatti” alle finali nazionali di Miss Universe Italia

Gaetano Alaimo



NewTuscia – CANOSA (BAT) – Miss Universe Italy 2022, la nostra collaboratrice Agnese Quattranni ci prova. Sarà Agnese, 24 anni di Perugia, infatti, la finalista per la regione Umbria del concorso di bellezza internazionale che sancirà la rappresentante italiana alla finale internazionale di Miss Universe. La finalissima italiana si terrà domenica 18 settembre a Canosa di Puglia, in provincia di Barletta-Andria-Trani, presso la location esclusiva de Lo Smeraldo.



Per il Lazio sarà presente Giulia Zangrilli, 20 anni.



Agnese Quattranni sarà la prossima co-conduttrice di “Luce Nuova sui fatti”, la trasmissione che giunge quest’anno alla terza edizione dopo le prime due uscite su Tele Lazio Nord. Affiancherà il sottoscritto ed Arianna Cigni, già conduttrice nelle prime due edizioni. Agnese ha già gestito la rubrica “Informiassima” su Luce Nuova sui fatti.



Ma chi è Agnese Quattranni?

“Sono dottoressa in Fisioterapia – ci dice – ma il mio sogno è poter entrare nel mondo del cinema e della conduzione televisiva. Sono caparbia, determinata e intraprendente. Mi piace mettermi sempre in gioco ed accettare sempre nuove sfide!”

Agnese ci dice inoltre che “ho la passione per lo sport e del vivere sano, lavoro anche come personal trainer ed il mio obiettivo è proprio quello di occuparmi del benessere psico-fisico delle mie pazienti”. Per quanto riguarda Miss Universe Agnese Quattranni è certa che “questo sia il concorso più prestigioso in assoluto, adesso come 70 anni fa quando è stato creato. L’Italia non è mai riuscita a raggiungere il primo posto, solo nel 1960 Daniela Bianchi ha raggiunto il secondo posto e nel 1987 Roberta Capua, che tra l’altro adoro per la bellezza naturale e la spontaneità che la contraddistingue. Il mio sogno nel cassetto è quello di poter avere l’occasione di rappresentare la bellezza italiana nel mondo perché ritengo che le donne italiane siano affascinanti, solari, esuberanti e piene di talento”.

Miss Universe non è solo un concorso di bellezza molto importante ma propone delle ragazze eleganti e che esprimono forte personalità con specializzazione in arti o capacità professionali specifiche.

Carisma, personalità e “self-confidence” saranno le tre categorie preliminari che la giuria affronterà per dare una prima valutazione alle 20 finaliste. Quindi la serata di domenica che sancirà la vincitrice e la rappresentante al concorso internazionale per l’Italia.



Ecco tutte le 20 finaliste: Abruzzo, Francesca Persiani 22 anni; Basilicata, Giada Pelusi 20 anni; Calabria, Hiba Missaoui 19 anni; Campania, Ginevra Pianelli 20 anni; Emilia Romagna, Domiziana Cappa 24 anni; Friuli Venezia Giulia, Chiara Davanzo 23 anni; Lazio, Giulia Zangrilli 20 anni; Liguria, Elena Izzo 20 anni; Lombardia, Sofia Ferraris 21 anni; Marche, Alissa Polizzi 21 anni; Molise, Francesca Capone 22 anni; Piemonte, Manuela Noaro 20 anni; Puglia, Swami Dinoia 22 anni; Sardegna, Sofia Monetti 26 anni; Sicilia, Michela Russo 27 anni; Toscana, Vanessa Spoto 21 anni; Trentino Alto Adige, Virginia Stablum 24 anni; Umbria, Agnese Quattranni 24 anni; Valle D’Aosta, Aurora Larghi 20 anni; Veneto, Gabriella Bonizzardi 19 anni.–