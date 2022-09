Pranzo di raccolta fondi Reparto Pediatria Ospedale Belcolle di Viterbo

NewTuscia – VITERBO – Per riconoscere il valore e sostenere concretamente le realtà che operano nel Lazio e in particolare nella Provincia di Viterbo, Coop Unione Amiatina ha organizzato un pranzo di raccolta fondi per il giorno domenica 2 ottobre 2022 dalle ore 12.30, presso Il Ristorante dell’Hotel Lido a Bolsena (VT) – Via Cassia Nord Km 114,800

Il ricavato di quanto raccolto verrà interamente devoluto a favore del reparto di Pediatria dell’Ospedale Belcolle di Viterbo e alla realizzazione di un progetto sull’alimentazione come prima difesa contro le infezioni respiratorie ricorrenti nei bambini da 0 a 6 anni.

Oltre al pranzo nel corso della giornata, a partire dalle ore 10.00, sono state organizzate visite guidate gratuite per i partecipanti, per ammirare i siti architettonici e culturali di maggiore interesse della città di Bolsena. Nel pomeriggio è prevista un’uscita in battello.

La quota minima per la partecipazione è di € 50 per tutti, ma possono essere effettuate donazioni aggiuntive a quelle previste dalla partecipazione all’evento utilizzando il conto corrente intestato a Coop Amiatina indicando la causale “Progetto Alimentazione reparto pediatrico Belcolle”. Codice IBAN: IT 43 I 05387 14302 000035208461

Per la partecipazione al pranzo e alle attività previste, è necessario confermare entro e non oltre lunedì 26 settembre 2022 con una mail a: cristina.renai@amiatina.coop.it – gianluca.martorelli@amiatina.coop.it

I bambini sono la nostra speranza per il futuro ed è nostro compito e privilegio garantire a loro le cure migliori e alle loro famiglie solidarietà, vicinanza e sostegno.

Con la collaborazione di Legacoop Lazio e il patrocinio del Comune di Bolsena.