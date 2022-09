Il punto sulla 2 giornata di Eccellenza

di F. S.

NewTuscia – VITERBO – Due compagini in vetta a punteggio pieno il Nettuno ed il Civitavecchia.

Il Nettuno (6 punti) batte di misura 1-0 l’ Academy Ladispoli (1) grazie alla rete di Sbordone. W3 Maccarese (0) Civitavecchia (6) 0-2 doppietta di Manuel Vittorini. Aurelia Antica Aurelio (4) Boreale Don Orione (4) 2-2 per i locali doppietta di Fofi, per i locali Castellano e Muratore. Città di Cerveteri (1) Centro Sportivo Primavera (4) 1-1 Toscano porta avanti i locali, Velardita sigla il pareggio. Iv Municipio (3) Campus Eur (3) finisce 4-1, in vantaggio gli ospiti con lo spagnolo Cano, i locali ribaltano la situazione con Piccirilli, Catapano, Luciani, Tofa. Indomito Pomezia (3) Unipomezia (3) finisce 3-1, Seferi Gesmundo, Battaglia per i locali, Lupi per gli ospiti. Fiano Romano (1) Anzio (3) 2-3 per gli ospiti a segno De Falco ed una doppietta di Celli. Sconfitta casalinga per la Faul Cimini (0) ko in casa 1-0 contro una giovane e buona Vis Sezze (3), i cimini non hanno giocato una buona gara, e nonostante hanno avuto molto tempo a disposizione per trovare la rete del pareggio visto il gol iniziale di Haxhi, la squadra di Franceschini è apparsa acorto di idee. Falsche Lavinio (0) Astrea (3) 0-3, Mancini, Tomassini, Vitale.