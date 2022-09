Il messaggio del Presidente della Provincia di Viterbo Alessandro Romoli in occasione dell’inizio dell’anno scolastico  

NewTuscia – VITERBO – Cari alunni, cari docenti, caro personale scolastico,

Quella di oggi è davvero una giornata speciale. Per voi tutti in primis, ma anche per l’intero paese. Finalmente le scuole riaprono infatti battenti, le campanelle tornano a suonare e i nostri ragazzi a riempire di gioia e vitalità le classi.

Ogni banco occupato da un alunno o alunna, ogni nome sul registro è un investimento sicuro e necessario sul futuro dell’Italia. Un’Italia più consapevole e istruita, che trova proprio nell’educazione scolastica il suo perno. In classe si formano infatti i cittadini del domani, che rappresentano la risorsa più preziosa di cui disponiamo. Come paese e come persone. Ed è questo il motivo per cui la scuola va supportata sempre, incondizionatamente.

Tra le sue varie competenze, la Provincia di Viterbo ha il privilegio di occuparsi anche di edilizia scolastica. E proprio su questo settore l’Ente sta investendo risorse tanto ingenti quanto doverose per la manutenzione dei plessi scolastici della Tuscia, per il loro ampliamento e per la costruzione di nuove e moderne strutture. La priorità di ogni amministrazione è infatti proprio quella di fare in modo che i giovani si formino in ambienti stimolanti e all’avanguardia.

La scuola è un luogo speciale dove ognuno ha onori e oneri. Gli alunni che si impegnano con lo studio e la socialità a diventare adulti; i docenti cui spetta il delicato compito di formare e assistere gli studenti nel loro percorso di crescita; il personale scolastico che supporta le attività dentro e fuori le aule assicurandosi che nulla manchi e che tutto si svolga in totale sicurezza. Un complesso e costruttivo gioco di squadra, dove l’attività degli uni è impensabile senza quella degli altri.

Agli alunni, docenti e personale e scolastico della provincia di Viterbo voglio dunque rivolgere i miei migliori e più sinceri auguri di buon anno scolastico. Sono certo che saprete fare tutti un ottimo lavoro, un lavoro del quale l’intera Tuscia è orgogliosa.

12/09/2022

Alessandro Romoli

Presidente della Provincia di Viterbo