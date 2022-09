NewTuscia – VITERBO – Incidente poco dopo le 13.00 sulla Teverina all’incrocio nei pressi del negozio Obi tra una moto e una vettura in cui il centauro sarebbe rimasto ferito.

Sul posto presenti la polizia locale e i vigili del fuoco per rimuovere i veicoli dalla carreggiata. Il traffico non avrebbe subito rallentamenti ma snoo ancora in corso i rilievi per chiarire le dinamiche.