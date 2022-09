Esercito. La comunità di Leonessa dedica un Largo della città all’omonimo battaglione

La comunità di Leonessa dedica un Largo della città all’omonimo battaglione dell’11° reggimento trasmissioni dell’Esercito Italiano

NewTuscia – RIETI – Si è svolta nei giorni scorsi la cerimonia di intitolazione di un Largo della città di Leonessa all’omonimo battaglione dell’11° reggimento trasmissioni dell’Esercito.

L’iniziativa, promossa e realizzata dall’Amministrazione Comunale, ha inteso testimoniare il profondo legame di amicizia, di solidarietà e di reciproco affetto tra la città di Leonessa e l’11° trasmissioni. Un legame nato più di quarant’anni fa, quando il 10 settembre 1978 la cittadina di Leonessa, con una cerimonia in piazza, si gemellò con l’allora 11° battaglione trasmissioni “Leonessa”, oggi inquadrato in seno al reggimento.

La cerimonia di intitolazione del Largo si è svolta nell’ambito delle celebrazioni del patrono della città, San Giuseppe da Leonessa e ha visto la partecipazione di autorità locali, tra le quali i Sindaci di Leonessa, Gianluca Gizzi, e di Civitavecchia, Ernesto Tedesco, il Vescovo di Rieti Mons. Domenico Pompili e la presenza del Comandante di Reggimento, Colonnello Alfredo Russo, con una rappresentanza del reparto.

Il Colonnello Alfredo Russo, durante il suo intervento, ripercorrendo alcune delle tappe più significative di un sodalizio di gemellaggio fondato sull’amicizia e sulla reciproca condivisione di valori quali la solidarietà, l’altruismo, l’amore per la Bandiera e l’orgoglio di essere Italiani, ha formulato i più sentiti ringraziamenti per l’iniziativa verso l’Amministrazione Comunale e la cittadinanza tutta: “L’intitolazione di una parte della città al battaglione trasmissioni “Leonessa”, con cui nacque il gemellaggio, costituisce idealmente l’emblematica dimostrazione dell’unione e dello stretto legame tra l’Esercito e la popolazione. Qui a Leonessa ci sentiamo a casa nostra e vi ringraziamo di cuore per la vicinanza che avete sempre dimostrato in ogni occasione all’11° reggimento trasmissioni”.

Il legame tra il reggimento e la cittadinanza si è progressivamente rinsaldato attraverso varie esercitazioni che il reparto ha svolto negli anni sul territorio di Leonessa, oltre che con la concessione all’11° reggimento trasmissioni della cittadinanza onoraria, il 12 settembre 2008. Attività a cui si aggiungono i continui scambi intrattenuti tanto con la presenza del Gonfalone della città alle cerimonie del reparto, quanto con la partecipazione di rappresentanze militari in occasioni delle feste patronali e delle commemorazioni dei Martiri del massacro che si consumò proprio nelle città di Leonessa il 7 aprile del 1944.

L’evento si è concluso con lo scoprimento e la benedizione della targa “Largo Battaglione Trasmissioni Leonessa”.