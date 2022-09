Energia, Pedica (+Eu): “Accelerare su rinnovabili, impianto Piansano esempio” 

NewTuscia – PIANSANO – “Ben venga la campagna di comunicazione per sensibilizzare sul risparmio energetico. Al di là delle sanzioni che sono state già imposte alla Russia, dobbiamo mandare un messaggio ancora più forte a Putin, riducendo drasticamente la dipendenza italiana dal gas russo. Per raggiungere questo obiettivo bisogna però spingere al massimo sulle rinnovabili e risparmio energetico. Dobbiamo pensare al nostro futuro sviluppando le fonti di energia alternativa per non tornare ad essere ricattati dal despota di turno”.



È quanto afferma Stefano Pedica, segretario regionale di Più Europa e capolista alla Camera nel collegio Lazio 2.



“Oggi a Piansano, in provincia di Viterbo, sono andato a visitare l’impianto eolico. Un impianto silenzioso, che rappresenta un esempio per continuare a sviluppare energia alternativa. La politica però deve spingere sulla strada della semplificazione burocratica per i nuovi impianti”, conclude Pedica.