Carabinieri di Rieti: servizi straordinari di controllo del territorio

NewTuscia – RIETI – I Carabinieri della Compagnia di Rieti anche questo fine settimana hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione e alla repressione dei reati contro il patrimonio, concentrandosi in particolare nel quadrante cittadino compreso tra via Matteucci, la zona prossima a Porta d’Arce, via Verani e la Stazione Ferroviaria.

L’attività di controllo dei flussi del traffico è poi proseguita lungo le principali arterie cittadine del capoluogo e su quelle d’accesso alla provincia, in particolare la S.S.4 Salaria, anche in virtù dei prevedibili flussi legati ai rientri dagli esodi estivi.

L’attività ha visto in campo un ampio dispositivo di pattuglie con colori d’istituto e di personale in abiti civili della Sezione Operativa.

Complessivamente sono stati predisposti 11 posti di blocco, nel corso dei quali, sono state identificate 112 persone, controllati 98 veicoli ed elevate numerose sanzioni per violazioni al codice della strada.

Tre persone originarie di Rieti, nel centro storico della città, sono state sorprese con piccoli quantitativi di sostanze stupefacente destinate all’uso personale. Per tale ragione gli stessi sono stati segnalati al competente ufficio della locale Prefettura.

I servizi continueranno anche nei prossimi giorni, soprattutto nel fine settimana, al fine di aumentare l’attività preventiva generale e garantire il controllo della circolazione stradale.