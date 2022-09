ARSIAL e ANCI. Al via i corsi per tecnici comunali e operatori  Sportello Unico Attività Produttive

Stefano Stefanini

NewTuscia – ROMA – Ha preso il via in questi giorni una nuova sessione di corsi, destinati agli operatori dello Sportello Unico Attività Produttive e ai tecnici dei Comuni del Lazio, realizzati da Arsial Azienda Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio, in collaborazione con l’Associazione dei Comuni ANCI Lazio, sulle tematiche riguardanti la diversificazione agricola.

Si tratta di una nuova serie di corsi dedicata alla diversificazione agricola è prevista nei mesi di settembre, ottobre e novembre con destinatari i tecnici comunali e gli operatori degli sportelli SUAP dei Comuni della nostra Regione, fondamentale per dare adeguata assistenza agli operatori agricoli dei territori.

I corsi sono organizzati da Arsial in collaborazione con ANCI Lazio e vertono su aspetti normativi e procedurali prettamente inerenti alla materia, tra i quali: le norme in materia di diversificazione agricola (LR 14/2006), la disciplina normativa delle attività agrituristiche, i sistemi autorizzativi e l’incidenza degli aspetti paesaggistici e urbanistici nelle procedure autorizzative delle attività rurali.

Ciascuno dei corsi è articolato in tre appuntamenti in videoconferenza della durata di tre ore, in programma nei giorni:

08/09/2022 – 22/09/2022 – 06/10/2022 – terzo corso ;

; 20/10/2022 – 10/11/2022 – 24/11/2022 – quarto corso.

I corsi sono realizzati in collaborazione con ANCI Lazio e rappresentano un’ottima occasione formativa e di aggiornamento, di grande utilità pratica, dedicata all’approfondimento di un tema sempre più rilevante nelle attività quotidiana delle amministrazioni e nella governance dei sistemi locali. Per informazioni: agriturismo@arsial.it