Ants e Stella Azzurra insieme per il Minibasket

NewTuscia – VITERBO – Non c’è solo la stagione delle formazioni senior che, a grandi passi, si avvicina ai primi test e poi agli impegni del campionato. Per la Pallacanestro Ants si rinnova anche l’impegno nel settore giovanile, componente sempre importante nell’attività della società gialloblù; in questo lunedì 12 settembre, contemporaneamente con il ritorno a scuola, scatterà anche la nuova avventura del Minibasket che vedrà affiancate Ants e Stella Azzurra, altra società storica del capoluogo della Tuscia che vede le sue formazioni partecipare a tantissimi campionati maschili, sia senior che giovanili.

Le due società condividono da sempre l’impegno nel proprio settore giovanile, da cui provengono tantissimi atleti e atlete delle rispettive prime squadre che hanno poi spiccato il volo verso campionati importanti togliendosi grandi soddisfazioni nel basket che conta. Per questo motivo Ants e Stella Azzurra hanno deciso di unire le proprie forze per migliorare ancora sia nei numeri che nella qualità del lavoro. I vari gruppi, suddivisi per fasce di età, saranno affidati a istruttori qualificati, in grado di far svolgere allenamenti che, per i più piccoli saranno principalmente pensati per migliorare motricità a coordinazione, mentre per i più grandi saranno già basati sulle regole del basket e il gioco di squadra.

Appuntamento quindi al PalaMalè in questo lunedì con i seguenti orari: dalle ore 16 per i nati dal 2015 al 2018 mentre alle ore 17 si ritroveranno bambini e bambine nati nel 2013 e 2014. Gli istruttori saranno Maria Chiara Scaramuccia, Alessandro Cittadini, Jacopo Vitali e Stefano Piazzolla mentre come dirigente responsabile ci sarà Francesca Pia Meloni.

Come accaduto anche negli scorsi anni, le società hanno deciso di riproporre l’iniziativa Basket..TiAmo consentendo a chiunque voglia avvicinarsi alla pallacanestro di provare gratuitamente per un mese, fino quindi al 12 ottobre. Una volta terminato questo periodo, la famiglia potrà decidere se iscrivere il proprio figlio o la propria figlia ai corsi per il resto dell’anno.