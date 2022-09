Alla Sieco Service Impavida Ortona la sesta edizione del Trofeo PM&B￼

NewTuscia – TUSCANIA – Dopo una equilibratissima e altrettanto spettacolare terza gara di finale la Sieco Service Impavida Ortona supera al tie-break la Maury’s Com Cavi Tuscania esi aggiudica la sesta edizione del Trofeo PM&B, tradizionale appuntamento pre-season che segna l’esordio stagionale dei bianco azzurri di fronte ai propri tifosi al Palazzetto dell’Olivo.

Prima dell’incontro conclusivo le due squadra avevano entrambe superato la Roma Volley Club per due set a zero.

Migliore realizzatore dell’incontro è risultato alla fine l’opposto del Tuscania Samuel Onwuelo che è stato premiato da Alessandro Pucci e Roberto Brizi della PM&B, sponsor del torneo e concessionaria John Deere per Viterbo, Terni, Rieti, Roma Nord, Siena, Arezzo, Firenze, Prato, Pistoia, Grosseto, Livorno, Pisa, Massa Carrara e Lucca.

La Maury’s Com Cavi Tuscania sarà di nuovo in campo mercoledì (14) in casa della Kemas Lamipel S. Croce, mentre sabato 17 nuovo appuntamento al Palazzetto dell’Olivo per un anticipo di quella che sarà la prima giornata di campionato con Sabaudia.

Infine, in occasione del torneo è ufficialmente partita la campagna abbonamenti "Io Tifo Tuscania" per la stagione 2022/23, info@tuscaniavolley.it

Maury’s Com Cavi Tuscania – Roma Volley Club 2/0 (25-18, 25-17)

Sieco Service Impavida Ortona – Roma Volley Club 2/0 (25-23, 26-14)

Maury’s Com Cavi Tuscania – Sieco Service Impavida Ortona 1/2 (25-23, 20-25, 12-15)