Il Monterosi agguanta un ottimo pareggio a Potenza

Chiara Salvatori

NewTuscia – POTENZA – “Per un punto Martin perse la cappa! : Alia para il rigore ma al 95’ arriva comunque il gol del pareggio.

Un punto è ciò che riesce a mettersi in tasca il Monterosi, reduce da un grande pareggio (2-2) al Viviani con il Potenza. Sicuramente non era ciò che la squadra si aspettava, data l’eccelsa e quasi impeccabile prestazione del secondo tempo. Alia, Costantino e Parlati, sicuramente i protagonisti di questa ambigua seconda giornata.

Le formazioni

Leonardo Menichini dopo l’avvio con il botto a “casa” Mannucci, ci riprova all’ “Alfredo Viviani” di Potenza con il già collaudato 4-3-1-2. La difesa è a quattro con Cancellieri, Borri, Piroli e Mbende. Il centrocampo è invece di Verde, Parlati e Lipani. Riconfermata la coppia d’attacco vincente Costantino-Rossi, coperta alle spalle dal puro trequartista Carlini. Tra i pali di nuovo Alia. I padroni di casa, guidati dal tecnico Siviglia (reduci dal pareggio con la Fidelis Andria), si affidano ad un classico 4-3-3. Suggestiva e colorata l’atmosfera al Viviani oggi. La cornice perfetta per accogliere il nuovo presidente potentino Donato Macchia. Nella panchina lucana presente anche un ex Monterosi: Vincenzo Polito.

Il primo tempo

La prima parte del match è senz’altro dei padroni di casa. Il Monterosi si è mostrato decisamente meno incisivo del solito, sopraffatto dall’aggressività inaspettata della squadra di Siviglia. I potentini partono a razzo già dal minuto 5 con l’ottima occasione di Girasole, che ci prova ma non ci riesce. Il bomber della Tuscia, Costantino, grida il suo primo “presente” al minuto 8 ,su palla inattiva in area piccola ma nulla di fatto. Le sorti della partita si ribaltano, però, al minuto 11. Undici, proprio come il numero di maglia del primo marcatore del match: Di Grazia. Una giocata singola, stimolata dall’intervento di Caturano, da sinistra a destra, un cambio gioco perfetto di alta qualità tecnica; è proprio questa l’azione principale del primo tempo, conclusosi sul punteggio dell’1 a 0 per i lucani. Negli ultimi minuti di questa prima parte il Monterosi ha cercato comunque con Parlati e Rossi di riequilibrare il match ma la porta del Potenza è stata fermamente blindata dall’abilità di Gasparini. Più che buona anche la prestazione del portiere della Tuscia Alia, che congela con prontezza, su intervento di Talia, l’1 a 0 al minuto due del recupero.

Il secondo tempo

In questo secondo tempo scende in campo al Viviani un Monterosi decisamente più aggressivo. Il vantaggio potentino è stato costudito sino al 66 ‘ minuto, grazie a ben sei pronti interventi di Gasparini. Più volte quest’ultimo dice no all’attaccante della Tuscia ma non ci riesce al 66’, quando il punteggio del match si converte in pareggio. Bomber Costantino trova il gol dell’ 1 a 1 , non che il suo quarto gol in due giornate, su recupero di palla alto; con estrema abilità arriva primo sulla sfera si gira e calcia in direzione Gasparini spiazzandolo. Da ora è tutto possibile per gli undici di Menichini. Ci pensa infatti Parlati al 68’ a ribaltare le sorti di quello che era stato un pessimo primo tempo. Il centrocampista biancorosso approfitta della precaria difesa lucana, avanza in area piccola e con il pallone tra i piedi in rovesciata, sigla il gol del vantaggio. I 5 minuti concessi dal direttore di gara Eugenio Scarpa, saranno fatali per le sorti del match. Schimmetti subisce fallo e il Potenza acciuffa last minute un propizio calcio di rigore. Emmausso si prende l’incarico di battere ma fallisce miseramente; nulla può contro la prontezza di Alia. L’ attaccante potentino, però, approfitta della confusione in campo e di uno stremato Alia per calciare di nuovo e trovare ,così, il gol del pareggio (95’). Questa seconda giornata di campionato si conclude con un finale al cardiopalma al Viviani, sul punteggio del 2 a 2.