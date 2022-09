Controlli straordinari del territorio dei Carabinieri di Viterbo

NewTuscia – VITERBO – Il Comando Provinciale Carabinieri di Viterbo, fin dagli inizi del mese di settembre, sta attuando in tutto il territorio di competenza, controlli straordinari con l’impiego di numerose pattuglie dei reparti dipendenti, supportati dai militari della Compagnia

Intervento Operativo (C.I.O.) del 6° Battaglione Carabinieri Toscana.



Grazie alla presenza di un elevato numero di pattuglie dell’Arma nel comune di Viterbo

e delle zone limitrofe, è stato possibile individuare un flusso di mezzi e persone che,

diretti nella zona di Castel d’Asso, stavano per dare inizio ad un rave party all’interno

di un fabbricato in stato di abbandono. L’evento clandestino è stato stroncato sul nascere grazie all’intervento congiunto con la Polizia di Stato.

Tra le persone in procinto di partecipare al rave party è stato fermato un giovane italiano che, sottoposto a controlli e a perquisizione, è stato trovato in possesso di alcuni grammi di droga di diversa natura, anche sintetica, destinati allo spaccio. In particolare, sono stati sequestrati allucinogeni e marijuana.

Il giovane e stato, quindi, arrestato e posto a disposizione