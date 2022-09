Viterbo, l’Almanacco di oggi sabato 10

NewTuscia – VITERBO – Continua l’”Encore Festival” a Prato Giardino. L’apertura è alle 17 con le attrazioni fisse dell’iniziativa: foodtruck, skate park, mostra fotografica, live painting e molto altro. Dalle 19 prendono il via le esibizioni di Derrma, Loco, Violla, Masto, STK, Richairo X Pumostrisacri, Santa Barbara Records Show Case, BNKR44. Come sempre, i Dj Set organizzati da Il Nova Club, Theatro Events, The Family Club e Thierra chiudono la serata fino all’una di notte.

Secondo appuntamento con la rassegna “Io e Pasolini” al Giardino dei Priori. Oggi è il turno di Valentina Lodovini, poliedrica attrice cui tocca il compito di raccontare ciò che filtra del mondo di Pasolini letto attraverso le sue attrici e i personaggi femminili dei suoi film. Il moderatore della serata è sempre Enrico Magrelli, l’ingresso è libero.