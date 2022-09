“Viaggio nella Orte Medievale” conferenza sull’urbanistica della città in epoca medievale

Stefano Stefanini

NewTuscia – ORTE – Oggi sabato 10 Settembre 2022 alle ore 18 presso il Palazzo Vescovile di Orte avrà luogo la conferenza dal titolo “Viaggio nella Orte Medievale”, organizzata dall’ Ente Ottava Medievale e dal Museo Civico di Orte.

I relatori della giornata di studio saranno Giancarlo Pastura, docente di Metodologia della ricerca archeologica presso l’Università degli Studi della Tuscia di Viterbo e Matteo Zagarola, direttore scientifico del Museo Civico Archeologico di Orte.

L’appuntamento culturale sara’ introdotto da Filippo Gianfermo, assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Orte e da Nadia Proietti dell’Ente Ottava Medievale, istituzione che ha promosso l’iniziativa culturale.

Introdurranno e modereranno la conferenza Fabio Pinna, Professore Associato in Archeologia Cristiana e Medievale presso l’Università degli Studi di Cagliari e Mattia Sanna Montanelli, Docente di Archeologia Pubblica e comunicazione dei Beni Culturali presso il medesimo Ateneo.

Per quanto riguarda il tema della conferenza i relatori, avvalendosi dei dati provenienti dagli ultimi interventi di archeologia d’emergenza eseguiti presso i locali del cinema Alberini, offriranno uno spaccato dell’organizzazione urbanistica della città in epoca medievale non tralasciando aspetti sociali di vita quotidiana, sia per la città che per il suo territorio.

Ricordiamo, a tale proposito, che tra febbraio e marzo 2022, nel corso dei lavori di ristrutturazione generale del Cinema teatro Filoteo Alberini, pioniere del cinema, nella fattispecie gli interventi di scavo per le fondazioni della gradinate, sono emersi resti di mura di origine medievale ai bordi di una strada presumibilmente di epoca romana, successivamente oggetto di interventi di “ archeologia di emergenza”.