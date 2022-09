Riaperto il caso Manca, la commissione antimafia indaga per omicidio

NewTuscia – VITERBO – Fascicolo riaperto. Dopo 17 anni in cui si era parlato di suicidio, la commissione parlamentare antimafia ha approvato all’unanimità la relazione in cui si sostiene la tesi dell’omicidio per il caso di Attilio Manca, il giovane medico siciliano trovato morto nella sua casa a Viterbo nella notte tra l’11 e il 12 febbraio 2004.

E’ stata la madre, Angela, a darne comunicazione e a commentare su Facebook: ”E’ la commissione antimafia che cerca la verità, la magistratura non ha voluto trovare la verità, soprattutto la procura di Roma. Adesso si dovranno aprire due processi: il primo per l’accertamento della verità legato alle responsabilità dirette e indirette dell’omicidio di Attilio; il secondo per l’accertamento del palese insabbiamento messo in atto da chi, per 17 lunghissimi anni, sputando sulla propria deontologia professionale, ha inquinato i pozzi della verità e della giustizia”.

L’urologo 35enne, che lavorava a Belcolle da due anni è stato ritrovato nell’abitazione di via Claudio Monteverdi nel quartiere della Grotticella. Per la sua morte Monica Mileti, considerata la presunta spacciatrice che gli avrebbe ceduto la dose letale di eroina, era stata condannata in primo grado a 5 anni e 4 mesi nel 2017 per poi essere assolta nel 2021 dalla terza sezione penale della corte d’appello di Roma “perché il fatto non sussiste”.

Dalle ore 20 circa del 10 febbraio, Attilio non aveva più avuto contatti con amici e colleghi. Erano molti i fatti che alla famiglia del giovane medico non quadravano e che secondo loro non erano stati approfonditi, come la testimonianza di un vicino di casa, che aveva dichiarato agli investigatori come la sera dell’11 febbraio verso le 22,15 avesse sentito il rumore della porta di casa di Attilio che veniva chiusa. O il fatto che sempre quella sera Attilio non si fosse presentato a un appuntamento a Roma fissato con primario di urologia al policlinico Gemelli, ospedale in cui si era specializzato e aveva lavorato per diverso tempo