La sindaca Frontini sul Christmas Village: “Diamo a tanti spazi la possibilità di avere eventi”

NewTuscia – VITERBO- Torniamo a giocare al VERO/FALSO. Tema: Natale🎄🎅🏻

A parte il fatto che si parli di Natale il 9 Settembre è meraviglioso: ricordo ancora come, in passato, la norma era arrampicarsi a mettere i fondi per il Natale nell’assestamento di bilancio del 30 Novembre.

Ma, ciò detto, cominciamo:

❌ Abbiamo “sfrattato” il Village da San Pellegrino: FALSO!

✅ In coerenza col nostro programma di governo abbiamo pianificato l’espansione delle attività natalizie in tutto il centro storico e non solo a San Pellegrino, per far vivere ancora di più la città: VERO!

L’affidamento degli spazi del Village comprenderà oltre alla Zaffera a Piazza San Carluccio anche la disponibilità degli spazi del foyer del Genio, della sala Gatti, del bar del teatro dell’Unione e l’ex-Tribunale in Piazza Fontana Grande, a cui si aggiungono le altre location non comunali (P.zza San Pellegrino e P.zza del Duomo). Portare alcune attrazioni in più aree della città è vantaggioso per tutti, incluso per chi organizza l’evento, che così può catturare altri flussi. Oltre al Village, iniziative dell’amministrazione sono previste anche a Via Marconi e a Prato Giardino.

Non solo: per il food, riteniamo necessaria l’adozione di tipologie enogastronomiche tipiche del Natale. Quindi, sì a vin brule, cioccolata calda, bretzel e dolci tipici🥨🍭🍷 No a stand di hamburger, porchetta e patatine fritte nel quartiere medievale. 🍔 🍟

❌ Viene detto solo ora: FALSO!

✅ Queste linee guida erano definite già da luglio: tutti gli interlocutori che hanno chiesto informazioni sono stati informati poco dopo il nostro insediamento. Queste saranno a breve esplicitate in un bando apposito che ci auguriamo incontri il favore di qualsiasi soggetto privato vorrà partecipare. Come già avvenuto nel 2019, infatti, l’assegnazione degli spazi avverrà previa procedura di evidenza pubblica. Quindi, qualsiasi soggetto economico che si esprime prima del completamento di tale processo, lo fa in qualità di operatore sul mercato.

Tanto dovevasi, a scanso di equivoci.