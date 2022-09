Vitorchiano: necessari più collegamenti Cotral con Viterbo

Grassotti: “Abbiamo richiesto anche una riorganizzazione dei percorsi per renderli più funzionali”

NewTuscia – VITORCHIANO – Vitorchiano ha urgente bisogno di un maggior numero di collegamenti bus Cotral con il capoluogo Viterbo e che siano meglio distribuiti e organizzati, sia sotto l’aspetto delle fasce orarie sia per quanto riguarda il percorso interno al territorio comunale. Un’esigenza che riguarda tutte le corse, non solo quelle principalmente utilizzate dagli studenti.

“Ho già inviato una richiesta alla società e come amministrazione stiamo lavorando per implementare il trasporto pubblico su Vitorchiano – afferma il sindaco Ruggero Grassotti – Questa è un’esigenza che abbiamo ormai da diversi anni, dal momento che la popolazione del nostro comune è considerevolmente aumentata, non solo i residenti complessivi ma anche quelli in età scolastica, con molti ragazzi e ragazze di Vitorchiano che frequentano gli istituti di Viterbo. Quindi è quanto mai opportuno e urgente che il Cotral riorganizzi il servizio, per renderlo più funzionale a una comunità molto diversa rispetto a quella di vent’anni fa. Invece, constatiamo che le corse di oggi purtroppo sono più o meno le stesse dell’epoca“.

Migliori collegamenti Cotral con Viterbo produrrebbero, ad esempio, alcuni vantaggi per i cittadini di Vitorchiano, come ad esempio evitare il traffico sulla problematica strada provinciale Acquabianca, oppure disporre di una congiunzione più efficace tra le varie zone del paese. “In particolare – continua Grassotti – abbiamo richiesto la deviazione di alcune corse per Viterbo e Montefiascone che attualmente non transitano per il centro di Vitorchiano, ma solo in località Pallone. Infatti crediamo che, se venissero fatte passare da Piazza Umberto I e dalla frazione Paparano, molto abitata ma poco servita dai mezzi pubblici, si realizzerebbe una parziale soluzione al problema. Inoltre in questo modo verrebbe meglio collegata al resto di Vitorchiano, e quindi valorizzata, la stazione ferroviaria della linea Roma Nord“.

Oltre alle criticità del percorso, la scarsa funzionalità dei collegamenti Cotral in vigore comporta il fatto che sempre meno persone utilizzino i mezzi pubblici, dal momento che le notevoli distanze di orario tra una corsa e l’altra non agevolano le necessità dei cittadini. “Chiediamo dunque la massima collaborazione da parte di Cotral – conclude il sindaco – perché Vitorchiano è un Comune molto cresciuto e che merita maggior attenzione. Invece si sta generando un clima di sfiducia verso il trasporto pubblico, che invece andrebbe sempre incentivato per tutta una serie di motivazioni. Attendiamo con fiducia un intervento concreto da parte della società che consenta di migliorare la situazione“.

COMUNE DI VITORCHIANO