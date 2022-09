Viterbo Christmas Village, divergenze tra organizzatori e Comune

NewTuscia – VITERBO – I prossimi giorni saranno quelli decisivi per stabilire il destino del Christmas Village a Viterbo, visto che questa mattina a Palazzo dei Priori c’è stato qualche divergenza di opinioni tra gli amministratori del comune e gli organizzatori. La proposta del comune è quella di decentrare la manifestazione, la parte nelle strutture di proprietà della Provincia e della Diocesi resterebbe nel centro storico, quella nelle aree del Comune, dovrebbe traslocare a Pratogiardino: non vuole in centro gli stand del food e le casette per lasciare libera l’area ai turisti.

Secondo il punto di vista dell’amministrazione sarebbe un’estensione della manifestazione, per gli organizzatori uno sfratto vero e prorio con il conseguente snaturamento dell’idea di villaggio.

“Ce lo dicono ora,fosse stato giugno, ne avremmo potuto parlare, ma non ci sono i tempi. Gli adempimenti sono molti, non se ne rendono conto.” E’ Andrea Radanich, imprenditore che ha organizzato la manifestazione, a parlare. Lui insieme al consigliere Bruzziches, ha effettuato un sopralluogo in alcuni locali in cui si vorrebbe spostare parte del villaggio. E’ pesata anche l’assenza degli assessori Franco e Antoniozzi e della sindaca.

Disaccordo anche sulla data di apertura del Villaggio di Natale, che il Comune vorrebbe per l’8 dicembre e gli organizzatori per il 26 novembre.