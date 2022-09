Ritorna l’appuntamento con Cinema&Terme alle Terme dei Papi

Da stasera fino al 23 settembre, il venerdì sera delle Terme dei Papi è all’insegna del cinema. Primo ospite il regista Salvatore Allocca.

NewTuscia – VITERBO – Dopo il grande successo delle scorse edizioni, riparte stasera la sesta stagione di Cinema e Terme, che prevede 3 appuntamenti, ogni venerdì, dal 9 al 23 settembre.

Il primo dei tre appuntamenti vedrà la presenza del regista Salvatore Allocca che presenterà alle Terme dei Papi il suo ultimo film Mancino Naturale con Claudia Gerini e Francesco Colella. La pellicola racconta la storia di Isabella (Claudia Gerini), una giovane donna che abita in un quartiere popolare di Latina, in cui trascorre una vita per niente appagante. Isabella ha perso il marito tre anni prima e ora si trova a crescere da sola suo figlio adolescente Paolo, chiamato così dal padre per rendere omaggio al suo idolo calcistico Paolo Rossi.

Organizzato dall’Associazione Culturale Factotum e le Terme dei Papi di Viterbo, in collaborazione con ben 3 eventi (JazzUp Festival, Est Film Festival e Civita Cinema) Cinema&Terme rappresenta un connubio perfetto tra cultura e benessere. Un’esperienza davvero unica.

L’evento non ha mutato negli anni la sua formula: si potrà accedere alla piscina termale già dalle ore 20.30, per poi godersi dalle ore 21.15 il momento di musica live offerto dal magico Sax del Maestro Marcello Balena e dalle ore 21.30 l’incontro con l’ospite e la successiva proiezione del film. Cinema & Terme è un evento davvero esclusivo, in grado di unire cultura e benessere fisico in un momento in cui forse nulla è diventato più importante. Lo spettatore potrà godere di tutta questa offerta comodamente adagiato all’interno delle calde acque termali pagando un biglietto unico di soli 15 € per gli adulti e 12 € per i bambini dai 2 ai 12 anni.

L’appuntamento di venerdì 16 settembre vedrà la presenza del regista e sceneggiatore Massimiliano Bruno con il suo ultimo lavoro C’era una volta il crimine, terzo capitolo della saga che vede i protagonisti (Marco Giallini, Gianmarco Tognazzi, Giampaolo Morelli, Carolina Crescentini) viaggiare nel tempo.

Venerdì 23 settembre ultimo appuntamento di Cinema&Terme per il 2022 con il film di esordio della regista Giorgia Farina Amiche da morire con Claudia Gerini, Sabrina Impacciatore e Cristiana Capotondi.

