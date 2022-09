Pre season. Sabato a Tuscania la sesta edizione del Trofeo PM&B

NewTuscia – TUSCANIA – Tutto pronto per la prima uscita stagionale del Tuscania Volley tra le mura amiche. Dopo la buona prestazione di mercoledì scorso a Cisterna, domani pomeriggio (10 settembre) la Maury’s Com Cavi Tuscania sarà di nuovo in campo al Palazzetto dell’Olivo per la sesta edizione del tradizionale Trofeo PM&B. Ospiti di quest’anno la Sieco Service Impavida Ortona e la Roma Volley Club. “La gara di mercoledì contro Cisterna -commenta coach Sandro Passaro– ci ha dato buone indicazioni in primis nella fase di side out dove abbiamo avuto una buona continuità, ma anche su altri aspetti su cui abbiamo lavorato in queste settimane. Questo sarà un periodo fitto di amichevoli, dopo un mese molto positivo di allenamenti, queste gare ci permetteranno di ottenere ulteriori indicazioni sul lavoro fatto finora e dove intervenire nelle prossime settimane. Domani (sabato) affronteremo Roma e Ortona che sono due squadre di ottimo livello del nostro girone”. Le prime due a scendere in campo saranno alle 15,30 Tuscania e Roma; a seguire, alle 17,00, Roma e Ortona, quindi alle 18,30 i padroni di casa se la vedranno con Ortona. All’ingresso del palazzetto sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento “Io Tifo Tuscania” per la stagione 22/23.

Tuscania Volley

Foto: Luca Laici