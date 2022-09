Poste Italiane ha riaperto nella sede storica di Valentano

Nell’ambito dei lavori realizzata una sala consulenza

NewTuscia – ROMA – Ha riaperto oggi venerdì 9 settembre, l’ufficio postale di Via Garibaldi, a Valentano. Sono terminati, infatti, con una settimana in anticipo rispetto alla data prevista, i lavori di manutenzione straordinaria.

Nell’ambito degli interventi è stata realizzata una sala consulenza per soddisfare le crescenti richieste dei clienti e proteggere allo stesso tempo la loro privacy, dove personale qualificato è già a disposizione per fornire chiarimenti e consigli in modo personale e riservato sui prodotti di investimento e finanziamento di Poste Italiane.

Operativo anche lo sportello ATM Postamat, accessibile 24 ore su 24, per il prelevamento di denaro contante, per il pagamento di bollettini di conto corrente postale e per tutte le altre operazioni consentite dalle carte elettroniche.

Nella sede di Via Garibaldi, con orario di apertura dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle ore 13.45 e il sabato dalle ore 8.20 alle ore 12:45, è disponibile il servizio Wi-Fi gratuito.

