Ottava di S. Egidio: intervista al rettore dell’Ente Ottava Medievale

Stefano Stefanini

La 51^ edizione 2022 dell’Ottava di S. Egidio di Orte, che si concluderà’ domenica 11 settembre, si conferma come la rievocazione medievale di maggior prestigio della Tuscia viterbese, coeva del Festival Barocco – sviluppando la felice intuizione che alcuni giovani contradaioli ebbero nel 1971, dando vita ad un fenomeno socio-culturale che si è arricchito di anno in anno di sempre più coinvolgenti iniziative.

Questa la Giunta esecutiva dell’Ente Ottava Medievale rinnovata nel marzo del 2022: Elisabetta Giannelli Rettore, Annesa Fusi Segretaria Amministrativa; Nadia Proietti Segretaria Generale;Elisa Primieri;Gaia Saccoccio; Elvio Savelli; Tiziano Gallo; Federico Testacuzzi; Jacopo Simonetti.

Abbiamo rivolto al rettore Elisabetta Giannelli alcune domande sull’attività dell’Ente per l’allestimento della 51a Ottava di Sant’Egidio.

Domanda: Al momento dell’elezione a Rettore hai dichiarato che la nuova Giunta esecutiva avrebbe lavorato per una maggiore presenza dell’Ente in tutto l’arco dell’anno nella vita della città e per una riconsiderazione di una delle più consolidate manifestazioni rievocative del Lazio. Come avete attuato questi intendimenti e quali sono le caratteristiche salienti della 51 edizione dell’Ottava di Sant’Egidio 2022?

Risposta: Grazie per questa domanda, che mi dà la possibilità di ribadire quello che avevo già indicato nel mio programma, infatti credo che l’Ottava di Sant’Egidio, oltre ad essere una rievocazione storica di tutto rispetto, sia anche un momento aggregativo per una realtà che da sempre ha tenuto alle sue tradizioni e ai suoi trascorsi di città viva e attiva dal punto di vista culturale. I giorni dedicati alla rievocazione, giorni frenetici e al tempo stesso stimolanti, sono solo la punta dell’iceberg, alla base c’è un lavoro di equipe che permette di far conoscere ed apprezzare ciò che di bello il territorio offre. Ho voluto dare un tema a questa edizione, dopo gli anni non facili della pandemia, e per far questo ho preso in prestito i famosi versi che chiudono la prima cantica della Divina Commedia del Sommo Poeta: “E quindi uscimmo a riveder le stelle”, penso che sia chiaro il mio messaggio.

Domanda: partendo dalla scelta delle parti che compongono l’Ente Ottava Medievale di attuare un cambiamento nella continuità per ottenere dal volontariato il massimo della partecipazione e dell’impegno nella manifestazione che rappresenta il prestigio di Orte nella dimensione nazionale ed internazionale, quali ritieni che siano le prospettive di rilancio culturale della manifestazione, anche nella dimensione dello sviluppo turistico-culturale della città?

Risposta: Il volontariato è la struttura portante di tutta la manifestazione, senza il lavoro costante di uomini e donne che con abnegazione dedicano il loro tempo per la buona riuscita della manifestazione tutto quello che noi viviamo nei giorni rievocativi non potrebbe esistere. La Giunta esecutiva, il Consiglio Generale dei Priori, e sì, anche la mia carica di Rettrice sono su base volontaria. Il volontariato è l’anima e la forza di tutta la rievocazione, un intero paese si mette a disposizione per la buona riuscita della manifestazione. Colgo questa occasione che mi date per ringraziare tutti coloro che in qualsiasi ambito danno un po’ del loro tempo, elemento assai prezioso oggi, per rendere Orte competitiva sulla scena nazionale. Mi chiedevi quali fossero le prospettive di rilancio turistico-culturale, è presto detto: grazie a questa macchina organizzativa molte sono le presenze turistiche ad Orte non solo durante L’Ottava, ma anche nel corso dell’intero anno solare.

Domanda: L’organizzazione della manifestazione richiede senz’altro una capacità di gestire una miriade di contatti interni ed esterni all’Ente. Che tipo di rapporto avete instaurato con l’amministrazione del comune di Orte e la Regione Lazio, in particolare per promuovere l’immagine della città di cultura ed arte, insieme alle altre associazioni di promozione turistica?

Risposta: L’Ente Ottava Medievale per una buona riuscita degli eventi, da sempre, ha collaborato ad ogni livello con l’Amministrazione Comunale per incanalare le forze di entrambe le parti al bene della collettività. Fortunatamente Orte ha una fitta rete di associazioni, tutte molte valide e attive sul territorio. Penso che solo muovendosi in questa direzione si può arrivare ad un buon livello di esportazione della cultura locale con ricadute poi sulla qualità della vita di ognuno di noi.

Domanda: Che valore attribuite alla qualificata serie di “Conferenze di palazzo Roberteschi” e l’intensa attività della Biblioteca specializzata dell’Ente Ottava Medievale?

Risposta: l’Ente Ottava Medievale non esaurisce la sua vitalità nell’ arco temporale di quindici giorni, giorni di solito deputati alla rievocazione storica dei fasti medievali della città, ma prosegue per tutto l’anno con attività culturali. Le “conferenze di Palazzo Roberteschi” sono il fiore all’occhiello del palinsesto culturale dell’Ente, esse si svolgono mensilmente nella sala delle conferenze con un buon riscontro di pubblico, pubblico eterogeneo che ama la storia e le tradizioni locali. Riguardo la sua domanda sulla Biblioteca, essa rappresenta un vanto per la città, contiene più di seimila volumi, tutti inseriti nel circuito nazionale SBN che agevola enormemente la ricerca. La Biblioteca è diretta dal Dott. Abbondio Zuppante e gestita da un gruppo di volontari, ecco il volontariato ritorna, grazie ai quali si può garantire un buon funzionamento della struttura, volontari che mi sento di ringraziare personalmente per il loro assiduo lavoro.