I primi risultati del torneo Interforze di calcio a 7 “Santa Rosa Città di Viterbo”

NewTuscia – VITERBO – PRONTI, VIA! Inizio promettente della seconda edizione del torneo “Interforze” calcio A 7 Santa Rosa Città di Viterbo.

Lunedi scorso alle 18.00, dopo una breve e significativa cerimonia inaugurale alla presenza della Sindaca Chiara Frontini, delle rappresentanze di tutte le istituzioni partecipanti al torneo e della Presidente dell’ADMO Viterbo Paola Massarelli, associazione a cui verrà destinato il ricavato dell’evento, si sono affrontate la squadra vincitrice della prima edizione, la Scuola Marescialli Aeronautica Militare di Viterbo e il Comando Provinciale Carabinieri di Viterbo. Partita molto corretta ed equilibrata vinta di misura dalla compagine dell’Aeronautica con risultato in bilico fino al fischio finale.

Primo tempo di marca Scuola Marescialli A.M. che andava in vantaggio alla metà del primo tempo con tiro dalla distanza di Lucca. Nel secondo tempo veemente reazione dei Carabinieri che sfioravano più volte la marcatura con il loro miglior uomo Petrone ma in tutte le occasioni si opponeva il portiere dell’Aeronautica Cascino migliore in campo della partita. Il mister dei CC Di Benedetto può essere comunque soddisfatto della prestazione della sua squadra contro la favorita del Torneo.

Nel secondo incontro la Scuola Sottufficiali dell’Esercito si è imposta per 4 a 2 sulla compagine dell’Aviazione dell’Esercito. Partita equilibrata con un finale rocambolesco che vedeva negli ultimi minuti la Scuola Sottufficiali ribaltare lo 0 a 1 del primo tempo e grazie ad una tripletta del bomber Carriero si aggiudicava l’incontro per 4 a 2.

Il giorno successivo 6 settembre nella prima partita del girone B si sono affrontate la squadra del Comune di Viterbo ed i Vigili del Fuoco. Hanno prevalso i pompieri per 1 a 0 grazie ad un eurogol di Pacini che da lunga distanza con gran tiro a rientrare ha colto il sette della porta avversaria.

Il secondo match ha visto prevalere l’Associazione Pianeta Giustizia per 10 a 0 sull’Università della Tuscia che alla prima esperienza sportiva ha lasciato il passa alla più tonica ed esperta squadra del Pianeta Giustizia.

RISULTATI PRIMA GIORNATA

GIRONE A

Scuola Marescialli Aeronautica Militare – Arma Carabinieri 1 — 0

Aviazione dell’Esercito — Scuola Sottufficiali dell’Esercito 2 — 4

GIRONE B

Comune di Viterbo — Vigili del Fuoco 0 — 1

Associazione Pianeta Giustizia — Università della Tuscia 10 — 0

La seconda giornata è prevista nei seguenti giorni:

GIRONE A lunedì 12 settembre

Ore 18.00 Arma Carabinieri — Scuola Sottufficiali dell’Esercito

Ore 19.00 Scuola Marescialli Aeronautica Militare — Aviazione dell’Esercito

GIRONE B martedì 13 settembre

Ore 18.00 Università della Tuscia — Vigili del Fuoco

Ore 19.00 Associazione Pianeta Giustizia — Comune di Viterbo

Tutti gli incontri si disputano presso il Centro Sportivo della Parrocchia Santa Maria della Grotticella

località “La Mazzetta” Viterbo.