Dragon boat, Stefania Ragonesi dell’Etruria Dragon 1 oro 4 argenti e un bronzo

NewTuscia – BANYOLES – (Spagna) L’Italia del dragon boat agli Europei come quella del nuoto. STEFANIA RAGONESI Dell’Etruria Dragon 1 oro 4 argenti e un bronzo!

Con 57 medaglie di cui 21 ori, 21 argenti e 7 bronzi l’Italia conclude i campionati europei di dragon boat in Spagna a Banyoles.

Antonio de Lucia, presidente della Federazione Italiana Dragon Boat e’ piu’ che soddisfatto di questa trasferta che colloca la nostra nazionale ai vertici in Europa. Stefania Ragonesi dell’Etruria Dragon torna a casa con un bottino personale di un oro, 4 argenti e un bronzo. “La stiamo aspettando per festeggiare insieme” Commenta Mauro Marmo presidente dell’Etruria Dragon e aggiunge “questi ultimi anni sono stati duri per noi…Ma riusciamo sempre col cuore a ottenere dei risultati che ci confortano. Avevamo una sola rappresentante a questi campionati che pero’ ha fatto il suo dovere…Mi auguro in futuro di vedere altri convocati e gioire con loro”