Sabato e domenica torna Soriano Outdoor, sport e natura

NewTuscia – SORIANO NEL CIMINO – Sarà un fine settimana dedicato allo sport e alla tradizione quello che si apre sabato 10 settembre a Soriano con la seconda edizione di SORIANO OUTDOOR. L’iniziativa, promossa dal Comune di Soriano in collaborazione con l’azienda speciale SAM e la Proloco di Soriano, si propone di coniugare sport e natura attraverso attività che vanno nella direzione di promuovere lo sport e il tempo libero con un occhio di riguardo alla valorizzazione delle risorse naturali del nostro territorio.

Tante le Associazioni impegnate in più location, a partire dalla Faggeta del Cimino fino alle nostre piazze, per farci vivere momenti di socialità all’aperto nel segno della competizione ma soprattutto del divertimento. Un programma articolato, con la possibilità di fare un giro in mountain bike o passeggiare nei boschi, oltre che partecipare, domenica 11, per chi ama la competizione, alla Cimino Trail di 20 km tra i boschi di Soriano. Particolarmente ricca la giornata di sabato, con il pomeriggio dedicato alla promozione sportiva nella piazza principale del paese. Saranno presenti i mini Spadaccini del Rione Rocca, i mini Focolieri del Rione San Giorgio, l’Asd Team Scapicollo, lo Sporting Village, i Sassisti Tusciroli, l’Union Rugby Viterbo 1952, l’Ass. Baseball Viterbo, il Gruppo lanciatori ruzzolone di Soriano e tanti altri ancora. Sarà, inoltre, possibile provare per chi lo vorrà le nuove bici elettriche nel segno della sostenibilità. E il sabato sera tutti ai Giardinetti per ballare con il DJ SET che avrà come special guest il DJ Edwrd Jacks. Buon divertimento!