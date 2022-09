Meteo per Viterbo, Lazio, Italia del 09/09/2022

Viterbo

Nuvolosità irregolare al mattino con possibilità di locali piogge sparse. Maggiori aperture tra pomeriggio e sera con tempo asciutto ovunque. Temperature comprese tra +19°C e +30°C.

Lazio

Al mattino tempo localmente instabile sulle zone settentrionali della regione con piogge e acquazzoni sparsi, più asciutto altrove. Migliora ovunque tra pomeriggio e sera con nubi sparse e ampie schiarite su tutti i settori.

Nazionale

AL NORD

Al mattino nuvolosità irregolare su tutte le regioni piogge sparse su Triveneto e Lombardia. Al pomeriggio fenomeni in estensione anche alla Romagna, soleggiato al Nord-Ovest. In serata residui fenomeni sul Triveneto, asciutto altrove con cieli poco nuvolosi.



AL CENTRO

Al mattino nuvolosità irregolare ma con tempo asciutto su tutte le regioni. Al pomeriggio locali temporali sui rilievi tra Lazio e Abruzzo, asciutto altrove con cieli soleggiati. In serata tempo asciutto con ampie schiarite su tutte le regioni.

AL SUD E SULLE ISOLE



Al mattino prevalenza di cieli soleggiati; qualche pioggia possibile sulle coste della Campania. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo locali fenomeni sull’Appennino molisano. In serata ancora tempo stabile con prevalenza di cieli sereni.

Temperature minime in calo al Centro-Nord e Sardegna e in aumento al Sud e Sicilia; massime per lo più stazionarie in tutta Italia.

Www.centrometeoitaliano.it

Video meteo domani: https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos