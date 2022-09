Maltempo, lavoro record per i vigili del fuoco tra Nepi, Sutri, Viterbo e Tarquinia

NewTuscia – VITERBO – Ondata di maltempo in gran parte della Tuscia e lavoro incessante dei vigili del fuoco, che sono stati impegnati su un totale di 30 scenari di cui, i principali, riguardanti allagamenti importanti, alberi a terra su alcune strade consolari, danneggiamenti ad alcune auto, pali delle linee telefoniche pericolanti o a terra.



Le zone maggiormente colpite sono state quelle del Comune di Nepi e Sutri, che, insieme, hanno avuto 13 interventi da parte dei vigili del fuoco come il Comune di Viterbo. Due interventi, invece, sempre legati al maltempo, sono stati necessari nel Tarquiniese.



All’ondata di interventi dovuti al maltempo straordinario si sono sommati anche quelli ordinari per un totale di 40 uscite gestire dai vigili del fuoco del Comanda provinciale di Viterbo.