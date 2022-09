Eventi in Tuscia dall’8 all’11 settembre 2022

SABATO 10 SETTEMBRE❓ VITERBO – VISITA GUIDATA CON DEGUSTAZIONE: SANTA ROSA TRA FEDE, STORIA E SCIENZA

EVVIVA SANTA ROSA!

La Festa di Santa Rosa, con la sua suggestiva atmosfera, non finisce oggi. La Macchina ancora per qualche giorno si mostrerà in tutta la sua bellezza ed eleganza davanti al Santuario e saranno ancora molte le iniziative in onore della Santa.

Noi vi proponiamo una VISITA GUIDATA , per raccontare la storia di Santa Rosa nella sua incrollabile fede e al di là di essa, nel contesto storico del suo tempo e a partire dalle indagini scientifiche sul suo corpo.

Al termine della visita una degustazione di prodotti della tradizione viterbese!

📍 Ufficio Turistico di Viterbo, Piazza Martiri d’Ungheria

⏲ Ore 16:30

📱 Per informazioni e prenotazioni: 0761226427 – 3493619681

📧 info@visit.viterbo.it

🎫 14,00 €❓ VITERBO – A CENA CON I FACCHINI

A CENA CON I FACCHINI – INSIEME PER REGALARE UN SORRISO

Dal 7 al 10 settembre potrete partecipare alle cene con i facchini in Piazza San Lorenzo, ogni giorno con un menù diverso; uniti tutti insieme per la beneficienza.

Menù di venerdì 9 settembre:

– Pasta al ragù di lago

– Pasta alla amatriciana

– Filetto di coregone marinato

– Filetto di coregone fritto dorato

Inoltre, tutte le sere… braciola di maiale, salsicce, pancetta di maiale alla brace, bruschetta, pane, formaggio sardo, fagioli ad insalata, patatine fritte, cocomero, cornetti caldi, acqua minerale, vino bianco/rosso, birra, coca cola, caffè.❓ VITERBO – ENCORE FESTIVAL

Organizzazione ACUS – ARCI

Sabato 10 Settembre si esibiranno Derrma, Loco, Violla, Masto, STK, Richairo X Pumostrisacri, Santa Barbara Records Show Case, BNKR44.

Le giornate di venerdì e sabato si concluderanno con dei Dj Set organizzati da Il Nova Club, Theatro Events, The Family Club e il Thierra.

📍Prato Giardino, Viterbo

⏲ Dalle 18.00 alle 01.00

🎫 5,00 €



❓ VITERBO – MOSTRA VITERBO E I VITERBESI DEL NOVECENTO

Si può raccontare la storia di un paese attraverso le biografie dei suoi abitanti? Questa è la scommessa fatta dal Centro di ricerche per la storia dell’Alto Lazio nell’organizzare la Mostra-Convegno su “Viterbo e i viterbesi nel Novecento” che intende raccontare la storia di Viterbo nel secolo appena passato attraverso le biografie dei personaggi che sono nati e vissuti a Viterbo e di quelli che, anche se nati altrove, hanno lasciato i segni del loro lavoro nella nostra Città.

📍 Sala delle Biblioteche, al Cedido, al piano terreno di Palazzo papale

⏲ Dalle 10.00 alle 13.00

📱 Per informazioni: 0761325584



❓VITERBO – FESTIVAL BAROCCO 2022, “MASSENZIO 2035”

MASSENZIO 2035

ALLA CREAZIONE DEL MONDO

STRADELLA Y-PROJECT

ANDREA DE CARLO direzione

📍 Caprarola e Ronciglione

⏲ Ore 18.00 Caprarola, Palazzo Farnese

Ore 21.00 Ronciglione, Chiesa di S. Sebastiano

📧 www.festivalstradella.org❓VITERBO – VISITA GUIDATA AL MUSEO DELLA CERAMICA

Proseguono le iniziative della Fondazione Carivit dedicate alla scoperta di Palazzo Brugiotti, sede dell’Ente, e della Quadreria custodita al suo interno. Gli ospiti verranno guidati nella visita del piano nobile di Palazzo Brugiotti, edificio signorile costruito nel Cinquecento, e potranno ammirare la pregevolezza degli spazi architettonici e delle decorazioni che li caratterizzano, come la meravigliosa sala di Rappresentanza della Famiglia. All’interno delle sale sarà possibile godere della bellezza della Quadreria della Fondazione Carivit, una prestigiosa raccolta di opere d’arte di artisti come Matteo Giovannetti, Cesare Nebbia, Giovan Francesco Romanelli, Marco Benefial, Anton Angelo Bonifazi.

📍Museo della Ceramica della Tuscia

⏲ Ore 11.00 e Ore 16.00

📱 Per informazioni e prenotazioni: 0761.223674

📧 museoceramicatuscia@fondazionecarivit.it

⚠️ Prenotazione Obbligatoria. Le visite si terranno nel rispetto delle norme vigenti in materia di contenimento del contagio da coronavirus.❓VITERBO – IO E PASOLINI I PROTAGONISTI DEL CINEMA ITALIANO RICORDANO PPP, “VALENTINA LODOVINI LE DONNE DI PIER PAOLO PASOLINI”

In conversazione con Enrico Magrelli, Valentina Lodovini ci regalerà la sua personale visione del mondo pasoliniano attraverso le lente dei suoi personaggi femminili e delle attrici protagoniste del suo cinema. L’incontro sarà costellato dalla lettura di testi di Pasolini: lettere, pensieri dedicati alle donne della sua vita. Valentina Lodovini è una delle attrici più popolari e versatili del cinema italiano. Ha saputo coniugare cinema, teatro e fiction, storie popolari e film d’autore. Dagli esordi al cinema con Michele Placido e Paolo Sorrentino, ha lavorato poi con grandi autori come Marco Risi, Carlo Mazzacurati, Francesca Comencini, alternando ruoli drammatici e comici, come quello, di grande successo, in Benvenuti al Sud. Ha vinto, tra gli altri, un David di Donatello e un Nastro d’Argento.

📍 Cortile del Palazzo dei Priori, Piazza del Plebiscito

⏲ Ore 21.00

📱 Per informazioni e prenotazioni: 333.9122418

📧 www.tusciafilmfest.com – www.tusciaterradicinema.it – www.italianfilmfestivalberlin.com

🎫 Ingresso libero fino ad esaurimento posti

⚠️ In caso di maltempo gli eventi si terranno nella Sala Regia del Palazzo dei Priori❓ VITERBO – IMMAGINI DEL SUD DEL MONDO

Organizzazione ACUS – ARCI

📍Piazza della Polveriera



❓BARBARANO ROMANO – ESCURSIONE ETRUSCA AL PARCO MARTURANUM

Duemila tombe etrusche. È questo il segreto che nasconde il Parco Marturanum, nell’area archeologica di San Giuliano, ad un’ora da Roma. Una necropoli risalente al settimo secolo avanti Cristo mimetizzata nel bosco, sulla via che da Cerveteri conduceva a Orvieto, sui fianchi di rupi di tufo occupate da un insediamento stabile già durante l’età del Bronzo. Secondo gli archeologi, nessuna necropoli etrusca conosciuta presenta una varietà e ricchezza di tipi sepolcrali come San Giuliano. Un tesoro che può essere scoperto percorrendo le vie di comunicazione scavate nella roccia dagli Etruschi con opere rupestri scolpite 2500 anni fa, così come in una chiesa romanica affrescata del dodicesimo secolo. Una grande opportunità di scoprire un sito dove sarà possibile trovare tutte le epoche storiche ed artistiche, ma ancora poco sconosciuto. Chiamarle tombe è veramente riduttivo in quanto non si tratta solo di luoghi di sepoltura, ma di veri libri scolpiti nella roccia, che parlano di urbanistica, architettura, opere idrauliche, arredamento, gusto estetico, decorazioni, simboli, riti e persino scene struggenti, come quella in cui il letto funebre della madre è posto di fronte a quello del figlioletto, in modo che i due possano guardarsi per sempre, anche nell’eternità dell’ultimo sonno. Dal belvedere si può ammirare l’imponente forra dove si apre un panorama mozzafiato e ci si sentirà come sospesi nel vuoto. Costeggiando il pianoro attraverso un sentiero panoramico si arriva alla monumentale Tomba del Cervo, con il suo rilievo simbolo del Parco, alla Tomba della Regina fino a proseguire lungo il torrente tra tantissime tombe rupestri. Ma potremmo anche attraversare le antiche vie di comunicazione scavate nella roccia, le famose “tagliate etrusche”. Il Parco Marturanum è uno dei parchi più ricchi del Lazio, dove in poco più di mille ettari, si racchiudono diversi quanto incredibili ambienti. Il territorio di Barbarano Romano può essere considerato, per chi viene da Roma, una porta per l’Etruria, con un’alta concentrazione di resti etruschi, molti dei quali monumentali che si mimetizzano nella rigogliosa vegetazione e sembrano accoglierci per raccontarci la vita e i riti di quasi 3000 anni fa..

📍Area attrezzata di Caiolo (Barbarano Romano)

⏲ Ore 16.00

📱 Per informazioni e prenotazioni: 339 5718135 Sabrina

📧 info@anticopresente.it – www.anticopresente.it

🎫 €15,00 comprensiva di polizza professionale RC attiva

⚠️ Prenotazione obbligatoria. Si consiglia abbigliamento sportivo, scarpe da trekking, acqua, cappello e pranzo al sacco.



❓ CAPRANICA – IL CENTRO STORICO SI TRASFORMA IN UN MONDO MAGICO PER IL “PHOBOS COMICS&GAMES”

Phobos Comics&Games è un grande evento di intrattenimento nell’ambito comics, e nasce con la volontà di creare, nel paese natale di Tiziano Crocicchia, una realtà che possa racchiudere tutte le sue passioni. Il nome dell’evento deriva infatti dal suo personaggio nel gioco di ruolo dal vivo.

Per maggiori informazioni vi invitiamo a visitare il sito, dove troverete anche il programma dell’evento gratuito: https://www.phobosassociation.com/❓ CIVITA CASTELLANA – FESTEGGIAMENTI IN ONORI DEI SANTI PATRONI MARCIANO E GIOVANNI

– Ore 20:00 Notti Falische OPS

📍Anfiteatro Falerii Veteres, Civita Castellana



❓ GRAFFIGNANO – LA GUERRA DEI TEATRI

Il programma comincia con la “La guerra dei Teatri”, “un ciclo di riscritture” – spiega il direttore artistico – “che si rifà alla disputa elisabettiana che vide coinvolti i giganti della commedia cinque-seicentesca inglese e che forse coinvolse anche William Shakespeare. La disputa raccolse tantissimo dalle suggestioni culturali, dagli stimoli e perfino dai vocaboli di alcune delle figure che animarono il dibattito religioso rinascimentale che ebbe in Viterbo uno dei suoi punti focali. La riscrittura della disputa, messa in atto da drammaturghi e autori di varie generazioni (il più giovane poco più che diciottenne, quello senior avendo da poco superato i 60 anni) risuona con una serie di spettacoli esemplari delle pratiche del teatro contemporaneo, dall’installazione teatrale alla riscrittura informata, dal teatro-documentario alle drammaturgie che confinano col performativo.”

La maratona va avanti fino a mezzanotte con alcuni agili allestimenti legati al tema: la riscrittura del “Satiromastix di Dekker firmata da Simone Corso con la regia di Marinella Anaclerio; “What You Will” di Francesco Salerno, una rivisitazione del testo di John Marston con Matteo Bertolotti e Andrea Palermo, per la regia di Marco Bellocchio;ispirati a Ben Jonsonsaranno”Cynthia’s Laundry” di Roberto Cavosi, diretto da Riccardo Festa con l’interpretazione di Anna Paola Vellaccio, e “Il Poetastro”, testo di Gian Maria Cervo con Michele Altamura e Gabriele Palocà, che saranno anche registi e protagonisti della pièce.

📍 Castello Baglioni a Graffignano (VT)

⏲ Ore 21.00



❓ORTE – ORTE SOPRA E SOTTO: PERCORSO URBANO E IPOGEO

Per la sua collocazione geografica la città ha sempre avuto un grande valore strategico e per questo è stata terra di conquiste anche da parte degli Longobardi ed Arabi. Il periodo di maggior ricchezza per la città fu il tardo Medioevo, nel quale essa seppe conquistare notevole autonomia e indipendenza. Da sempre molto evidente fu la vocazione commerciale del centro, anche se con la pastorizia e la lavorazione della lana, si sono andate ad accentuare le ricchezze delle famiglie nobili locali, che hanno contribuito ad arricchire architettonicamente ed artisticamente i loro palazzi nel centro storico. La rupe di tufo su cui è costruita Orte è scavata da una fitta rete di cunicoli. Orte Sotterranea è un percorso che testimonia tutte le attività che in questo luogo, nei millenni, si sono svolte. All’interno della rupe che lo accoglie, nel corso di quasi 2500 anni di vita ininterrotta, sono state ricavate la rete di rifornimento idrico (cunicoli, cisterne, pozzi) e di evacuazione delle acque reflue, i magazzini, i depositi, le cantine, le stalle, le colombaie, alcuni vani di abitazione, i laboratori artigianali (per la lavorazione di lana e canapa), i lavatoi, le fontane, i triclini estivi, i vivai e i luoghi di delizie di giardini privati. L’insieme di queste attività è quindi oggi visibile al visitatore in un viaggio attraverso i secoli, che ha inizio dalla fontana ipogea di Piazza della Libertà e si snoda per centinaia di metri nel cuore della rupe visitando acquedotti, colombaie e pozzi di neve. Nei circa 2 chilometri dell’itinerario, interrotto da uscite in superficie e ridiscesa nei sotterranei visiteremo l’ipogeo del vascellaro, il cunicolo, il pozzo di cocciopesto, la cisterna di piazza Fratini, il pozzo di neve, la colombaia rupestre. Un viaggio insolito dentro la rupe del centro storico, permetterà di entrare nel vivo della storia, di rendere giustizia e ricostruire l’identità della cittadina, fuori dalla quale tutti siamo passati e ne abbiamo ammirato le bellezze, ma senza mai entrare!

📍Piazza della Libertà, Orte. Si può parcheggiare gratuitamente in Via Pubblica Passeggiata oppure in via Marconi per poi raggiungere a piedi il luogo dell’appuntamento, oppure a pagamento nel parcheggio multipiano nel centro storico.

⏲ Ore 10.00

📱 Per informazioni e prenotazioni: 339 5718135 Sabrina

📧 info@anticopresente.it – www.anticopresente.it

🎫Quota di partecipazione € 20,00 che incluso ingresso alla Orte Sotterranea

⚠️ Prenotazione obbligatoria. Si consiglia abbigliamento sportivo e scarpe comode. Il percorso non è adatto per chi soffre di claustrofobia (in realtà è solo il piccolo tratto del cunicolo che è stretto poi il resto è composto da ambienti grandi)



❓ ROCCALVECCE – BATTAGLIE, BALLI DI CORTE E MUSICA PER I FESTEGGIAMENTI DELLA SS MADONNA DEL NESPOLO

Concerto dei TRIBUTO ITALIANO (i più grandi successi della musica leggera e dance dagli anni 60 ai giorni nostri)

📍 Piazza Umberto I a Roccalvecce

⏲ Ore 21:00

🎫 L’evento è completamente gratuito.



❓SANT’ANGELO – ESCURSIONE NOTTURNA DAL PAESE DELLE FIABE A GRAFFIGNANO

❓ TUSCANIA – ALBERI: ART & L’ALTRA AGRICOLTURA

Ore 10.30: presentazione del fotolibro FOTO-SINTESI di Marco Scataglini e mostra di 24 foto-elaborazioni tratte dal volume.

Ore 11.30: presentazione del progetto di AGRICOLTURA SOCIALE “LA DOGANA”. Prof. M. Rebonato – Università Tor Vergata; Dott.ssa G. Fiorucci – Associazione Amici di Galiana; Luigi Favale – Azienda Agricola La Ferleta.

Visita libera alle opere di Land Art.



Ore 16.00: musica con la Banda musicale Raffaele EUSEPI di Tuscania

Ore 17.00: presentazione della scultura “Sette note per un lupo” di Paolo Martellotti

Dalle ore 18.00: musica con Paolo Cerrone – sax.

Letture e suggestioni di e con Vittorio Palmerini.

Per i bambini: giro sugli asinelli con l’Associazione Il Mondo di Gina.

📍 Azienda agricola biologica La Ferleta in Località Montebello, Tuscania (VT)

⚠️ In caso di maltempo l’evento sarà spostato alla settimana successiva.



❓VETRALLA – OPERAEXTRAVAGANZA, “PAGLIACCI”

Vi invitiamo all’ultimo appuntamento del programma estivo di OperaExtravaganza.

PAGLIACCI DI RUGGERO LEONCAVALLO

Vi aspettiamo il 10 settembre alle 19.30 per l’apericena con inizio spettacolo alle 21.

📍Teatro del Giardino Segreto, Via del Cimitero Vecchio n.16 Vetralla

📱 Per informazioni e prenotazioni: 346.7474907 – 0761.485247

📧 extravaganza.opera@gmail.com – www.operaextravaganza.com

🎫 Contributo soci 20€

⚠️ Prenotazione obbligatoria.



❓ VITORCHIANO – VERDI E CONTENTI

Verdi e Contenti, mostra mercato, dedicata a piante fiori e artigianato green, torna con la IV edizione.

Verdi e Contenti Piante Fiori e Artigianato Green torna con la sua edizione di settembre.

Gli ingredienti come sempre vivaisti produttori, uno per categoria botanica, artigiani del mondo del verde, laboratori per bambini e installazioni che saranno declinate sul tema dell’anno.

Eh già il tema…quest’anno ci divertiremo a scoprire le Piante delle nonne, quelle che suscitano un ricordo dolce, un sussulto nel cuore, un tuffo nei ricordi più lontani.

📍 Centro Botanico Moutan: Strada Statale Ortana, 46 (Località il Pallone) – Vitorchiano (VT)

⏲ Dalle 9.30 alle 18.00

🎫 Ingresso 5,00 €. Bambini fino a 12 anni gratuito.