Tornano le cene con i facchini

NewTuscia – VITERBO – Dopo lo stop causato dalla pandemia tornano le cene dei facchini, stavolta dopo il trasporto della Macchina di Santa Rosa per evitare il contagio del covid in vista del 3 settembre; si svolgeranno da stasera e per tre giorni in piazza San Lorenzo con dei menù realizzati in collaborazione con pro loco e associazioni di altri comuni della provincia.

Stasera l’appuntamento è alle 20.00 con la musica di Enrico Ciapica. Si potrà scegliere tra pasta all’amatriciana, trippa al sugo e coda alla vaccinara. Ogni sera inoltre sarà possibile mangiare anche la carne alla brace: braciole di maiale, salsicce e pancetta. Ci saranno anche bruschette, formaggio sardo, fagioli ad insalata, patatine fritte, cocomero, cornetti caldi e, ovviamente, bevande. Il tutto cucinato dai volontari della pro loco di Monteromano.

Domani sera sarà sulle note degli Extratime, l’associazione di promozione sociale “Grossi” di Capodimonte proporrà pasta all’amatriciana, zuppa di funghi e fagioli con le cotiche; l’alternativa rimane la carne.